Tödlicher Unfall bei Grimma: Prozess gegen Busfahrer beginnt

Grimma

Nach mehrmaliger Terminverschiebung soll es nun am 28. März am Amtsgericht Grimma zum Prozess gegen einen Busfahrer kommen, dem fahrlässige Tötung vorgeworfen wird. Die Verhandlung beginnt damit fast drei Jahre nach dem verhängnisvollen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße zwischen Grimma und Trebsen. Laut Anklage ist der zur Tatzeit 75 Jahre alte Busfahrer Ende Mai 2019 auf der B 107 aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei kam es zur Kollision mit einem Personenkraftwagen, dessen 58 Jahre alte Fahrerin wenig später ihren schweren Verletzungen in einem Krankenhaus erlag. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Zeugen wollen seinerzeit Schlängellinien des Busses bemerkt haben.

Auf der B107 zwischen Grimma und Wurzen ist im Mai 2019 nahe der Stadt Trebsen ein Bus mit einem Pkw kollidiert. Quelle: Frank Schmidt

Der Prozess sollte nach einer ersten Verlegung im Juni vorigen Jahres beginnen. Der Termin platzte wegen eines Krankheitsfalles, auch der neu angesetzte Zeitpunkt im November konnte – angeblich wegen Urlaubs – nicht gehalten werden. Die Sitzungsliste für den 28. März sieht vor, drei Sachverständige sowie drei Zeuginnen und einen Zeugen in den Zeugenstand zu rufen. Die Verhandlung steht unter Vorsitz von Richter Götz-Kasten Weimann.

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der angeklagte Busfahrer aus einem Grimmaer Ortsteil hatte in der Vergangenheit auch durch zwei andere selbst verursachte Unfälle auf sich aufmerksam gemacht.

Von LVZ