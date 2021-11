Tödlicher Unfall zwischen Grimma und Trebsen: Prozess gegen Busfahrer beginnt

Grimma/Trebsen

Zweieinhalb Jahre nach einem tödlichen Busunfall zwischen Grimma und Trebsen muss sich der Fahrer vor dem Amtsgericht Grimma verantworten. Das Verfahren gegen den zur Tatzeit 75-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung soll nun am 8. November um 13 Uhr beginnen, wie ein Gerichtssprecher auf dpa-Anfrage mitteilte. 

Bus kam bei Trebsen auf die Gegenfahrbahn

Laut Anklage war der Busfahrer aus einem Grimmaer Ortsteil Ende Mai 2019 mit seinem Omnibus auf der Bundesstraße 107 aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug. Die Autofahrerin wurde zunächst in eine Klinik gebracht, wo sie wenig später ihren schweren Verletzungen erlag. In dem Bus befanden sich keine weiteren Fahrgäste. Er hatte eine Leerfahrt.

Der Kleinwagen, der dem Bus nicht mehr ausweichen konnte. Quelle: Frank Schmidt

Der Bus sei von der Autobahn 14 kommend auf die B 107 in Richtung Trebsen aufgefahren und habe von da an eine „auffällige Fahrweise“ gezeigt, hatte an jenem 28. Mai ein Zeuge vor Ort erzählt, der mit seinem Auto dem Bus von der Autobahn bis zum Unfallort gefolgt war. Dass der Bus in der Unfallkurve zwar nicht besonders schnell, wohl aber zunehmend Schlängellinie gefahren sei, hatte die Polizeidirektion Leipzig auf LVZ-Nachfrage bestätigt.

Kleinwagen überschlägt sich nach Kollision

Nach der schwere Kollision wurde der Kleinwagen in den tiefer gelegenen Straßengraben geschleudert, wo er sich überschlug. Der Bus soll noch etwa 150 Meter weiter gefahren sein und rutschte dann in den Seitengraben.

Die tödlich verunglückte Pkw-Fahrerin war zum Zeitpunkt des Unfalls 58 Jahre alt.

Lesen Sie auch:

Der LVZ-Bericht vom tragischen Unfalltag.

Verfahren in Grimma sollte schon eher beginnen

Das Verfahren war schon einmal corona-bedingt verschoben worden und sollte nun ursprünglich Mitte Juni beginnen. Der Termin wurde aber wegen eines Krankheitsfalles aufgehoben. Der angeklagte Busfahrer ist auch durch zwei andere Unfälle auffällig geworden.

Von lvz