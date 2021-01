Tote Person in Grimma – Kripo ermittelt

Grimma

Mit einem Großaufgebot an Kräften ist die Polizei derzeit in Grimma vor Ort: In der Leipziger Straße wurde eine leblose Person gefunden. Das Gelände ist derzeit weiträumig abgesperrt.

Den Leichenfund „im öffentlichen Raum“ und den Einsatz der Kriminalpolizei bestätigte eine Sprecherin der Leipziger Polizei. Die Umstände seien derzeit jedoch noch unklar, so die Angaben.

Der Tatort ist nicht einsehbar. Es verdichten sich jedoch die Anzeichen, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handeln könnte. Spezialisten in Zivilfahrzeugen treffen weiterhin ein. Auch ein Transporter mit Technik ist jetzt vor Ort. Beobachter sprechen von mehr als zehn Einsatzfahrzeugen und Rettungskräften.

Das Gelände wird im Volksmund von Grimma auch Teletubbieland genannt. Es war früher von Jugendlichen genutzt worden. Sie hatten Hügel aufgeschüttet und Dirtbike-Pisten modelliert.

In Grimma sorgt der Polizeieinsatz für große Aufregung. In den nahe gelegenen Wohnblöcken verfolgen Bewohner das Geschehen. An den Absperrungen bleiben Passanten stehen.

