Traditionsbäckerei Haferkorn in Grimma bleibt: Das ist der neue Bäckermeister

Zeitenwende bei der traditionsreichen Grimmaer Bäckerei & Konditorei Haferkorn: Mit Start des neuen Jahres übernahmen Bäckermeister Sandro Penz (35) und seine Frau Bianca (30) das Geschäft. „Ich bin froh, dass es weitergeht“, sagt der fast 60-jährige Bernd Haferkorn, der das kleine Backhaus mit seiner Frau Kathrin 30 Jahre lang führte. Der für Qualität sprechende Markenname bleibe bestehen. „Er ist in Grimma und darüber hinaus bekannt.“

Anfang des neuen Jahres übergaben Bäckermeister Bernd Haferkorn (2.v.li.) und seine Frau Kathrin ihr Bäckereifachgeschäft in der Grimmaer Goethestraße an den langjährigen Mitarbeiter und Nachfolger Bäckermeister Sandro Penz (3. v.li.) nebst Ehefrau Bianca. Hier wechselt die Chronik die Hände. Quelle: Thomas Kube

Dennoch endet eine Ära. Denn nach mehr als 90 Jahren steht kein Haferkorn mehr am Backofen und im Laden. Haferkorns Großvater Walter hatte im Jahr 1930 die Bäckerei von Bruno Barth übernommen und damit das Familienunternehmen in Grimma aus der Taufe gehoben. Vater Wolfgang trat in dessen Fußstapfen und eröffnete 1962 die Bäckerei in der Goethestraße 14, wo sie sich noch heute befindet. Bernd Haferkorn wiederum begann seine Lehre 1978 bei der Konditorei Sachse in Wurzen, fing 1982 im elterlichen Betrieb an, machte in Liebertwolkwitz seinen Meister und sich 1991 schließlich selbstständig. „Am 1. Oktober 1991, als mein Mann das Geschäft vom Vater übernahm, fing alles an“, blickt seine Frau Kathrin, die vom ersten Tag an im Laden stand, zurück. Die heute 57-Jährige tauschte ihren erlernen Beruf der Bankkauffrau mit dem der Brot- und Kuchenverkäuferin.

Sohn Sebastian Haferkorn studierte Medizintechnik

Sohn Sebastian Haferkorn (31) jedenfalls hatte keine Ambitionen, das Bäckerhandwerk zu erlernen. Er zog es vor, Medizintechnik zu studieren. In der heimischen Küche backe er aber schon gern und auch gut, verrät Kathrin Haferkorn. „Ein kleines Gen hat er von uns mitbekommen.“

Blick in die Backstube Haferkorn in Grimma. Quelle: Thomas Kube

Also zog sich Bernd Haferkorn im eigenen Betrieb einen Nachfolger heran. Und die Wahl fiel auf Sandro Penz, den er vor sieben Jahren für die vielfältige Arbeit in der Backstube einstellte und schon da die Übernahme des Geschäftes schmackhaft machte. Für Penz und seine Frau Bianca, die als gelernte Bäckerei-Fachverkäuferin natürlich im Laden steht, erfüllt sich damit ein lang gehegter Wunsch. „So eine kleine Bäckerei war schon immer unser Traum“, erzählt der 35-Jährige. Bereits seit vier Jahren wohnt das Paar mit seiner jetzt sechsjährigen Tochter Anabell im Haus in der Goethestraße und damit direkt über Backstube und Laden.

Penz: „Habe alles ein zu eins übernommen“

Bäckermeister Penz beteuert, dass sich für die Kunden nichts ändert. „Ich habe alles eins zu eins übernommen.“ Das gilt nicht nur für die Maschinen und Rohstoff-Lieferanten, sondern auch für die acht Beschäftigten. Den Name Haferkorn beizubehalten, stand für ihn außer Frage. Dennoch: „Es ist für uns ein riesengroßer Schritt.“

Aufgewachsen in der Nähe von Gera

Sandro Penz wuchs in der Nähe von Gera auf und begann 2001 bei der Bäckerei und Konditorei Laudenbach seine Lehre. Und zwar beim damaligen Thüringer Landesinnungsobermeister der Bäckerzunft, wie er stolz berichtet. Nach der Armeezeit machte er an der Bäckerfachschule in Dresden seinen Meister und wollte danach zunächst in verschiedenen Betrieben Erfahrung sammeln. Vor sieben Jahren lockte ihn dann das Angebot aus Grimma. Bianca Penz verlebte Kindheit und Jugend in Zwickau und ließ sich zur Fachverkäuferin für Backwaren ausbilden. Als beide 2012 gemeinsam in der Crimmitschauer Bäckerei Hofmann in Lohn und Brot standen, funkte es.

Mit der langen Liste der Haferkorn-Produkte ist der neue Inhaber längst vertraut. Sie umfasse mehr als 150 verschiedene Backwaren, weiß er zu berichten. Ihm liegt besonders daran, mit seinen Leuten weiterhin für die gewohnte Qualität zu sorgen. Der Laden bleibe das Aushängeschild, bekräftigt Penz und sagt: „Wir wollen klein bleiben“, eine zusätzliche Filiale sei nicht geplant.

Die Bäckerei Haferkorn in Grimma hat seit Jahresbeginn 2022 einen neuen Inhaber und Betreiber. Der bisherige Chef Bernd Haferkorn wuchs in dem Haus in der Goethestraße 14 praktisch über der Backstube auf. Quelle: Thomas Kube

Damit spricht er Bernd Haferkorn, der im Haus in der Gothestraße 14 aufwuchs, wohl aus dem Herzen. Zeit seines Arbeitslebens zog er weitere Geschäfte nicht ins Kalkül. Von der Backstube sofort in den Laden – so sollte es sein, und frischer geht es nicht. Im Rückblick auf die 30 Jahre Eigenständigkeit erinnert sich Haferkorn zunächst an die „spannende wie schwere Wendezeit“. Die kleine Bäckerei musste sich nach langer DDR-Zeit plötzlich in der Marktwirtschaft behaupten und brauchte auch „das nötige Kleingeld“ für neue Maschinen. Knetmaschine, Brötchenpresse, Kühltechnik – „wir haben viel in die Modernisierung gesteckt“, so Haferkorn. Zweimal wurde die Ladeneinrichtung erneuert. „Wir haben uns immer weiterentwickelt und sind bei den Produkten mit der Zeit gegangen.“ Ob der Stollen in der Weihnachtszeit, die breite Kuchen-Palette oder Brot und Brötchen – die Kunden der Bäckerei kommen auch aus umliegenden Dörfern extra nach Grimma.

Nun wollen Bernd und Kathrin Haferkorn erst einmal die gewonnene Freizeit auskosten. Reisen steht dabei ganz oben auf der Agenda. „Wir wollen auch sportlich aktiver sein“, verrät der fast 60-Jährige. Auch der Erfahrungsschatz soll nicht in der Kiste verschwinden. Sandro und Bianca Penz können sich jederzeit an das bisherige Chef-Duo wenden. Immerhin führen sie die letzte in der Kernstadt verbliebene Hausbäckerei.

Von Frank Prenzel