Training wieder möglich: Grimmas Schwimmhalle wieder offen

Grimma

Punkt 9 Uhr öffnete am Montag die Grimmaer Schwimmhalle nach fast dreimonatiger Zwangspause wieder die Türen. Schon Minuten später zogen die ersten Schwimmer ihre Bahnen.

Auch Klaus-Dieter Effler durchpflügte das Wasser im Becken. Der 74-jährige, gut durchtrainierte Triathlet verlegte sich während der Schließzeit der Halle vorwiegend aufs Radfahren und Laufen. Im Neopren-Anzug stieg er zum Training sogar in den Grillensee, um nicht an Fitness einzubüßen. „Es geht heute dennoch relativ schwer“, musste der Grimmaer eingestehen. Er ist happy, dass die Schwimmhalle in der Vorwerkstraße endlich wieder zur Verfügung steht. Dreimal pro Woche steigt er hier ins Becken, einmal davon mit seinen Freunden vom Muldentaler Triathlon-Verein.

Maximal 69 Badegäste dürfen ins große Bäcken

„Ich bin froh, dass wir wieder in den Badebetrieb gehen“, ist auch Schwimmhallen-Leiter Holger Myland erleichtert. Das Hygienekonzept wurde in der vorigen Woche vom Gesundheitsamt abgeknickt, die Gäste müssen sich auf Corona-bedingte Einschränkungen einstellen. So dürfen maximal 69 Badegäste gleichzeitig ins Schwimmerbecken, beim kleinen Nichtschwimmerbassin ist die Kapazität mit 28 Personen erreicht. Und Kinder unter zwölf Jahren kommen nur in Begleitung eines Erwachsenen ins Bad.

Zwei Drittel der Schränke bleiben zu

Von den insgesamt 150 Umkleideschränken stehen lediglich 50 zur Verfügung, auch einige Duschen können zur Wahrung der Abstände nicht genutzt werden. Desinfektionsmittel-Spender, Markierungen, Hinweiszettel, Plexiglas an der Kasse – es ist das ganze Programm. Besucher müssen zudem Namen und Telefonnummer hinterlassen. Sicher ist sicher.

Nach dreiwöchiger Zwangspause ist die Schwimmhalle Grimma seit 8. Juni wieder geöffnet. Klebebänder auch an der Kasse und im Schwimmbereich weisen auf den Corona-Abstand hin. Quelle: Frank Prenzel

Mitte März kam das Stoppzeichen für den Schwimm- und Saunabetrieb. Nach einer Grundreinigung der Halle wurden die Kassenfrauen bei der Pflege städtischer Sportstätten eingesetzt. Die Schwimmmeister mussten sich zunächst auch um die eigenen Kinder kümmern. Marco Brenne half dann später im Ordnungsamt aus, während Kollege Eric Geleschus in der Schwimmhalle seinem Chef zur Seite stand. Jetzt sind alle wieder an Bord und kümmern sich um das reibungslose Baden. Die Sauna bleibt allerdings noch geschlossen. Sie wird voraussichtlich erst nach den Sommerferien wieder zum Schwitzen einladen.

Reparaturen erledigt während der Zwangsschließung

Während der Schließzeit „wurden Dinge erledigt, die sonst liegen bleiben“, erläutert Myland. Fliesen und Silikonfugen wurden erneuert, Garderobenschlösser repariert, die abgeblätterte Farbe des Wandbildes an der Stirnseite ersetzt und die Badewasser-Technik gecheckt. Auch die Schäden des Einbruchs in der Nacht zum 21. März waren zu beseitigen. Unbekannte Täter hatten dabei unter anderem den Nachzahlautomaten zerstört. Das neue, mehr als 12.000 Euro teure Geräte lässt noch auf sich warten.

Zudem versetzte das Myland-Team die Halle in den Ökobetrieb, um Betriebskosten zu sparen. Die Wassertemperatur wurde um sechs Grad abgesenkt und die Dosis der Chlorierung minimiert. Die Umwälzung musste aber in Betrieb bleiben.

In den Sommerferien bleibt Grimmaer Halle zu

Trotz der dreimonatigen Schließzeit wird an der sechswöchigen Sommerpause nicht gerüttelt. Mit dem ersten Ferientag am 20. Juli beginnt die übliche Revision, zu der die gründliche Säuberung der Becken und Behälter gehört. Dazu wird dann das Wasser abgelassen. Und das siebenköpfige Schwimmhallen-Personal nimmt in den Sommerferien den lange geplanten Urlaub.

Die Grimmaer Schwimmhalle öffnete am 8. Juni nach dreimonatiger Zwangspause. Schwimmmeister Eric Geleschus ist hier im Gespräch mit Dauergast Heinz Zimmermann. Quelle: Frank Prenzel

Bis dahin sind es sechs Wochen, die auch der Grimmaer Heinz Zimmermann nutzen wird. Der Senior besucht die Schwimmhalle seit ihrem Bau 1973 Woche für Woche. Am Montag stellte er sich gleich um 9 Uhr ein, um seine 90 Minuten zu schwimmen. „Ich versuche mich fit zu halten“, gibt er zu Protokoll. Gefallen habe ihm die Schließung nicht.

Öffnungszeiten: Montag, Sonnabend und Sonntag von 9 bis 16 Uhr, Dienstag und Freitag von 9 bis 21.30 Uhr sowie Donnerstag von 9 bis 17 Uhr. Vereinstraining: Montag von 16.15 bis 19.15, Mittwochnachmittag und Donnerstag von 17.30 bis 19.30 Uhr. Behindertenschwimmen: Montag von 19.30 bis 21.30 Uhr.

Von Frank Prenzel