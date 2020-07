Traktor kippt nach Ausweichmanöver bei Otterwisch um

Otterwisch

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht am Montag nahe Otterwisch sucht die Polizei Zeugen. Den Angaben zufolge befuhr ein Traktorfahrer (20) mit seinen Anhängern die S 49 in nordöstliche Richtung. Als ihm ein schwarzer Pkw entgegen kam, musste dieser ausweichen. Dabei gerieten die Anhänger auf den Fahrbahnrandstreifen und kippten mit 16 Tonnen Ladung auf das angrenzende Feld.

Der Traktor blieb auf der Straße stehen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden. Am Traktor und an den Anhängern entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 in 04668 Grimma, Telefon 03437/708925-100 zu melden.

Von LVZ