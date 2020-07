Transparenz für Beiersdorfer Freizeitpark

Grimma

Kein Zweifel: Was da in Beiersdorf hinter mächtigen Brettern heranwächst, ist etwas Besonderes. Mit Liebe und Leidenschaft werkelt Investor Günther Ziegler seit Jahren an einem Freizeitpark, der in Mitteldeutschland seinesgleichen suchen wird. Statt atemberaubende Achterbahnen oder wild sprudelnde Wasserrinnen erwartet die Besucher eine naturnahe Landschaft, in der es auf Schritt und Tritt etwas zu entdecken gibt und Kinder das Gefühl von Abenteuer bekommen.

Jetzt jedoch hat das Projekt einen Kratzer erhalten, als durch die öffentliche Ablehnung einer Detailänderung dem Unmut zumindest einiger Dorfbewohner beigepflichtet wurde. Dabei steht die Frage im Raum, ob der Bauherr immer auf dem Boden des Bebauungsplanes bleibt. Das zu prüfen, wird Aufgabe des Bauaufsichtsamtes sein.

Unabhängig vom Ergebnis wäre es schade, wenn dem Familienpark durch fehlende Transparenz der Start erschwert würde. Der Investor sollte seine Nachbarn wie das ganze Dorf hinter sich wissen, um den Park eines Tages friedlich und einträglich zu betreiben.

Der Freizeitpark mit seinen vielen Plätzen zum Verweilen, Erkunden und Spielen ist auf die leisen Töne ausgerichtet. Dennoch werden ausgelassene Kinder und auch der Verkehr für eine Geräuschkulisse sorgen, die das Dorf bislang nicht kennt. Aufklärungsarbeit ist also auch in diesem Punkt unerlässlich.

Zieglers Erlebniswelt wird sich abheben von den mitteldeutschen Freizeitparks Belantis, Plohn und Lichtenau, die vor allem mit ihren Fahrgeschäften glänzen. Sie wird Grimma noch bekannter machen und hat das Zeug, Menschen aus ganz Mitteldeutschland anzulocken, die dann vielleicht noch einen Abstecher in die Altstadt oder einen Ausflug nach Höfgen machen. Stadt wie Gewerbetreibende könnten davon profitieren.

Umso wichtiger ist ein Miteinander des Investors, seiner Nachbarn und der anderen Dorfbewohner. Noch lässt sich der Kratzer wieder glätten. Dafür muss der Bauherr jederzeit Transparenz schaffen und auf die Anrainer zugehen.

Von Frank Prenzel