Trauer in Grimma um den langjährigen Stadtrat Klaus Richter

Grimma

Trauer um Klaus Richter. Der langjährige Stadtrat von Grimma ist am 11. Juni im Alter von 83 Jahren verstorben. Richter gehörte nach dem Mauerfall zu den politisch engagierten Grimmaern der ersten Stunde. Auf SPD-Ticket zog er 1990 ins Kommunalparlament der Muldestadt ein und gehörte ihm bis 2009 an. Von 1996 bis 2003 stand er zudem dem Augustiner-Verein seiner Heimatstadt vor.

Als Vorsitzender der SPD-Fraktion hatte Richter im Jahr 2001 den erstmals zum Bürgermeister gewählten Matthias Berger (parteilos) im Amt vereidigt. Der Rathauschef würdigt den Verstorbenen als „immer ausgleichenden, sachlichen und klugen Mann“. Nach dem Hochwasser 2002 habe Klaus Richter gemeinsam mit Hans Winkler und Angelika Sallat die Koordination der Spendenverteilung übernommen und hierbei einen unschätzbaren Beitrag geleistet.

Dank für Tätigkeit als Vorsitzender im Augustiner-Verein

„Mich überfiel eine große Traurigkeit, als ich von seinem Tod erfuhr“, sagt Grimmas SPD-Urgestein Klaus-Dieter Tschiche. „Wir haben viele Jahre nebeneinander im Stadtrat gesessen und uns unter der Flagge der SPD bemüht, im Interesse der Stadt Grimma zu wirken.“ Dabei habe er Klaus Richter als einen sehr zuverlässigen und konsequenten Menschen schätzen gelernt. Immer auf die Sache konzentriert, habe er sich nicht in ein politisches Korsett zwingen lassen. „Dank gebührt ihm auch für seine langjährige Tätigkeit als Vorsitzender des Augustiner-Vereins“, so Tschiche, der dem Verein heute vorsteht.

Klaus Richter wurde 1937 in der Muldestadt geboren und war Zeit seines Lebens ein Grimmaer mit Herz und Seele. Nach dem Abitur an der Erweiterten Oberschule Grimma studierte er in Dresden Werkstoffkunde und wurde danach ein anerkannter und geschätzter Mitarbeiter in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des VEB Galvanotechnik Leipzig. Sein Spezialgebiet sei Kupferfolie gewesen, berichtet seine Frau Roselind. Berufsbegleitend promovierte er an der TU Ilmenau in seinem Fach. Der Leipziger Betrieb wurde nach der Deutschen Einheit privatisiert und veräußert. Richter ging 1996 in den Ruhestand.

Sein politisches Zuhause wurde für einige Jahre die SPD

Sein politisches Zuhause wurde nach der Wende die SPD. Allerdings verließ er später die Partei wieder durch ein ihm unliebsames politisches Bündnis im Grimmaer Stadtrat. Dem Kommunalparlament gehörte er da bereits nicht mehr an. „Er wollte ein Zeichen setzen, war aber immer sozialdemokratisch geprägt“, so seine Frau.

Klaus Richter hinterlässt neben seiner Frau zwei Kinder, eines aus erster Ehe, und einen Enkel. Zu seinen Hobbys gehörten Kegeln und Auto fahren.

Oberbürgermeister Matthias Berger kündigte an, zur Stadtratssitzung am Donnerstag eine Gedenkminute für Klaus Richter einzulegen. Die Trauerfeier findet am 28. Juni auf dem Friedhof in Grimma statt.

Von Frank Prenzel