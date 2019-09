Traum vom betreuten Wohnen in Naunhof platzt

Naunhof

Wenn in Naunhof Wohnraum geschaffen wird, dann normalerweise in neuen Einfamilienhäusern. Wer hingegen im Alter auf betreute Wohnangebote hofft, der hat es schwer. Das Thema kam deshalb im Stadtrat immer wieder zur Sprache, und zuletzt schien es so, als könnte endlich ein Projekt umgesetzt werden. Doch nun kam es zum Streit zwischen Kommune und Investor.

Stefan Martin, Inhaber der SRM Holding GmbH Leipzig, steht vor leergeräumtem Gelände neben dem Rewe-Markt und erzählt seine Geschichte: „Am 1. März 2018 beschloss der Stadtrat, uns entlang der Ladestraße einen rund 15 Meter breiten Streifen für 110 000 Euro zu verkaufen. Dort und auf dem angrenzenden Gebiet, das uns gehört, wollten wir von der Schulstraße aus einen großen Komplex für Betreutes Wohnen schaffen. An der Querstraße sollten acht Reihenhäuser entstehen.“

Altbauten schon abgerissen

Im Vertrauen auf den Stadtratsbeschluss begann Martins Firma im Dezember, auf einem Areal von 3000 Quadratmetern bestehende Gebäude abzureißen. „Von der Stadt verlangten wir ein Altlastengutachten, das sie beibrachte“, berichtet der 41-Jährige. „Es besagte, dass Erdmassen auf dem ehemaligen Güterbahnhofsgelände der Reichsbahn abgetragen werden müssen und damit die Entsorgung teurer als angenommen wird. Damit konnten wir leben.“

Neue Verträge ausgehandelt

Da es sich bei seinem Vorhaben um zwei verschiedene paar Stiefel handelte, ordnete es Martin zwei Tochterfirmen zu. Für das Betreute Wohnen gründete er eigens die Betreibergesellschaft Citycarree Naunhof GmbH. Den Bau der Reihenhäuser sollte die SRM Immobilien GmbH übernehmen. „Wir baten das Bauamt, dafür zwei Kaufverträge aufzusetzen. Als sie standen, haben wir sie beurkundet.“

Investor verliert städtische Flächen

Am 20. Juni sollte der Stadtrat über sie befinden. In einem ersten Schritt, so wollte es die Tagesordnung, hob er den Verkaufsbeschluss vom Vorjahr auf. Und im zweiten Schritt lehnte er die beiden neuen Verträge ab. Damit war Martin die kommunale Fläche los. „Wir haben sie auf eigene Kosten vermessen, das Grün verschnitten und einen Bauzaun gesetzt. Wir haben zwei Jahre Entwicklungszeit in das Projekt gesteckt“, zählt er auf. „Dadurch haben wir 50 000 Euro verloren.“

Entwidmungsverfahren läuft

Den Abgeordneten, so meint Martin, seien die Garantien zu gering gewesen, dass er wirklich baut. Aber in gewisser Weise wären ihm die Hände gebunden. „Die Bahn hat auf das Grundstück einen eigenen Flächennutzungsplan gelegt und damit eigene Rechte“, erläutert er. „Auf unser Betreiben hin stellte die Stadt zwar einen Antrag auf Entwidmung. Aber das Verfahren läuft seit Februar und ist noch nicht abgeschlossen.“

Somit würde er, Martin, also die Katze im Sack kaufen, wenn er von der Stadt den Streifen an der Ladestraße erwerben könnte. „Erst wenn die Bahn ihn entwidmet hat, können wir einen Bauantrag stellen. Und erst danach würde die rund ein Jahr dauernde Tippeltappeltour bis zur Genehmigung und dem folgenden Baustart beginnen.“

Stefan Martin setzt Frist

Das jedoch hat sich vorerst erledigt, da die Kommune den schmalen Korridor an der Ladestraße behält. „Wenn sie nicht einlenkt, räumen wir den Bauzaun ab. Dann kann sie mit ihrem Grundstück anstellen, was sie will“, sagt Stefan Martin. „Wir würden uns auf unsere eigene Fläche konzentrieren und an der Schulstraße ein Wohnhaus sowie an der Querstraße sechs Reihen- oder zwei Einfamilienhäuser bauen.“

Eine Frist bis zum 30. September hat Martin, der sich weitere Schritte vorbehält, der Stadt gesetzt, um doch noch den Verkauf zu beschließen. Das müsste der Stadtrat tun, der an diesem Donnerstag einberufen ist. Auf der Tagesordnung steht das Thema jedoch nicht.

Bürgermeister Zocher schmallippig

Gegenüber der LVZ teilte Bürgermeister Volker Zocher (parteilos) lediglich mit, es handle sich um ein „privates Bauvorhaben, auf dessen zeitlichen Ablauf die Stadt Naunhof keinen Einfluss hat.“ Anfragen zu detaillierteren Auskünften blieben unbeantwortet.

Von Frank Pfeifer