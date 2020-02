Traum von Ammelshainer Autohandel platzt

Naunhof/Ammelshain

Es hätte die wohl größte Gewerbeansiedlung während der siebenjährigen Amtszeit des Naunhofer Bürgermeisters Volker Zocher (parteilos) werden können: ein Autohandel in Ammelshain. Doch dieser Traum ist ausgeträumt. Der Investor orientiert sich anderweitig; die Stadt möchte ihm das Grundstück jetzt abkaufen, das sie ihm vermacht hatte. Ob das klappt, wird sich noch zeigen.

„Ich will dort einen Großhandel für hochwertige Fahrzeuge aufbauen. Ein kleinerer Bereich soll ein Einzelhandel werden mit dem Schwerpunkt auf VW und Audi“, hatte im Sommer 2014 Alexander Berkner aus Waldsteinberg angekündigt. Die Stadt Naunhof veräußerte ihm daraufhin das Grundstück des ehemaligen Wasserwerks am Ortsausgang von Ammelshain in Richtung Autobahnauffahrt Klinga. Zu zahlen hatte er für die 4042 Quadratmeter 30 000 Euro.

Günstiger Kaufpreis mit Bedingungen

Der Quadratmeterpreis von 7,42 Euro waren nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite standen Auflagen. Als der Stadtrat am 31. Juli 2014 den Kaufvertrag mit elf Ja-Stimmen und einer Enthaltung beschloss, forderte er, dass innerhalb von zwei Jahren nach Umschreibung im Grundbuch das ehemalige Betriebsgebäude saniert und die gewerbliche Nutzung aufgenommen wird. Außerdem sollte Berkner eine neue Zufahrt zum Grundstück anlegen.

Im Sommer 2014 stark verwildert: So sah das Gelände des ehemaligen Wasserwerks aus, bevor Alexander Berkner Hand anlegte. Quelle: Frank Pfeifer

Geschlossen wurde der Kaufvertrag am 18. November 2014. Und bald darauf ließ sich der Wandel erkennen. Der Eigentümer entfernte Gehölz auf dem zugewucherten Grundstück. „Außerdem habe ich das Gebäude entkernt und die Fläche hinterm Haus gepflastert“, sagte er jetzt der LVZ. Über die Schwierigkeiten, zu denen es dann kam, möchte er aber nicht reden.

Stadt verbietet Weiterverkauf

Fakt ist, dass er nun das Gelände an einen anderen Interessenten verkaufen wollte. Das ist ihm aber in den ersten zehn Jahren als Eigentümer laut den damaligen Vertragsbedingungen nur mit Zustimmung der Kommune gestattet. Und die stellt sich quer. Sie argwöhnt, Berkner, der billig zu Land kam, könne ein Geschäft damit machen. „Die Bodenpreise änderten sich in der Zwischenzeit“, betonte Zocher, der den Stadtrat dafür gewann, Berkner die Veräußerung zu verbieten. Nun will die Stadt das Grundstück zurück und prüft, ob sie ein Vorkaufsrecht hat. Falls ja, will sie es ausüben.

Eigentümer kann offenbar warten

Alexander Berkner, der nach eigenen Angaben sein Vorhaben in einer anderen Kommune verwirklichen möchte, zeigt sich gesprächsbereit. „Mit mir kann man reden“, verspricht er. Über seine Preisvorstellung hält er sich aber bedeckt und verweist darauf, dass er schon Geld in das Grundstück investiert hat. „Mich drängt keine Zeit“, sagt er. Im Herbst 2024 läuft die Frist aus, in der ihm Naunhof den Verkauf an Dritte untersagen kann.

Beschmiert: Das ehemalige Wasserwerk zieren schon Graffiti. Quelle: Frank Pfeifer

Innovationspark im Gespräch

Eine zweite, noch weit bedeutendere Gewerbeansiedlung während Zochers Amtszeit sollte offenbar ein Innovationspark an der Erdmannshainer Straße werden. Im Wahlkampf sagte die Bürgermeisterkandidatin Ute Blosfeld ( AfD) vor ein paar Wochen, die Verträge seien bereits unterschrieben. Dies war den Stadträten allerdings unbekannt; auch weitere Details, von denen sie berichtete, hörten sie das erste Mal. Deshalb hakten einige von ihnen jetzt beim Bürgermeister nach. Nach Zochers Worten gibt es zwar Absichten, aber es ist überhaupt noch nicht raus, ob es zu so einer Investition in Naunhof kommt.

Von Frank Pfeifer