Trebsen

Freunde von seltenen Gehölzen, Pflanzen und Blumen kamen beim Gartenfest in Trebsen am Wochenende auf ihre Kosten. Bequem gelangten die Besucher mit dem Shuttlebus zum Veranstaltungsort auf das Schlossgelände und wieder zurück zum abgestellten Fahrzeug.

Die meisten von ihnen verließen das Fest bepackt mit Blumenstauden und Rankhilfen für Garten und Balkon. Hans Joachim Neuenfeld sagte, für ihn sei die Vielzahl der ausgestellten Pflanzen überwältigend gewesen. Da das Wetter sich von seiner besten Seite zeigte, hatten seine Frau und er den Ausflug von Grimma nach Trebsen gern unternommen.

Besucher lassen sich gern beraten

Auch Wilfried Fischer zeigte sich von der großen Auswahl an Pflanzen überrascht: „Ich nehme von hier gute Ideen mit. Das Besondere an der Veranstaltung ist, dass ich hier auf Fachleute treffe, die mir Ratschläge für die Bepflanzung meines Gartens geben können. Auf dem Baumarkt finde ich so einen Service kaum vor. Hier hingegen sind nämlich Gartenbetriebe vor Ort.“

Pflanzen für den eigenen Balkon oder Garten kaufen und sich beraten lassen - deshalb kamen viele Interessenten nach Trebsen. Quelle: René Beuckert

Gärtnermeister Pascal Klenart war auf die Fragen der Besucher gut vorbereitet. „Die Leute sprechen mich an, wenn es um ihre Pflanzen geht. Es ist besser, vor dem Kauf um Rat zu fragen als später, wenn die Pflanze nicht so richtig gedeihen will“, meinte der auch als Pflanzendoktor bekannte Gärtnermeister. Für ihn biete so eine Veranstaltung eine gute Plattform, um mit Besuchern ins Gespräch zu kommen, zumal seine weithin sichtbaren großen Hibiskusblüten ein Blickfang waren.

Veranstalter: Jährlich fünf- bis achttausend Besucher

Veranstalter André König hob die Bedeutung des Ereignisses im und um das Schloss Trebsen hervor: „Wir sind bereits das dritte Mal hier und zählten im Durchschnitt fünf- bis achttausend Besucher, was schon für sich spricht.“ Das Schloss- und Gartenfest sei für die ganze Familie gedacht, bei der nicht nur Kleingärtner und Balkonbesitzer angesprochen werden sollen. Auch der kulturelle Rahmen könne sich sehen lassen.

Sogar ein Falkner war mit seinen Wüstenbussarden und Falken vor Ort, die er fliegen ließ, was vor allem Kinder begeisterte. Die Erwachsenen lauschten Musik und Gesang, beispielsweise von Linda Trillhase. Eine Augenweide war nicht nur die Glasperlenfertigung, auch die aus Beton hergestellten Greifvögel sahen erstaunlich natürlich aus.

Am Fest-Sonntag lud Gartenfachberaterin Birgit Kempe aus Dresden zu einer Verkostung alter und seltener Tomatensorten ein, was regen Zuspruch fand.

Von René Beuckert