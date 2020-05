Trebsen baut historisches Wartehäuschen auf

Trebsen

Begonnen hat der Wiederaufbau des durch einen Brand zerstörten historischen Buswartehäuschens in Trebsen. Wegen der Corona-Krise übernehmen ihn nicht ehrenamtliche Helfer, wie das zunächst angedacht war, sondern Handwerksfirmen. Als erstes ist der Seelingstädter Dachdeckerbetrieb Schmidt zu Gange.

„Wir vergeben die Gewerke per Angebotsabfrage“, erläutert Bauamtsleiter Steffen Wahle. „Folgen werden die Putz- und Maurerarbeiten sowie das Malern.“ Weil das Wartehäuschen Licht erhalten soll, muss auch noch ein Elektriker ran. All diese Aufträge sind noch nicht vergeben. Zunächst erneuert Dirk Schmidt mit seinem Team den Dachstuhl, den er nach historischem Vorbild mit roten Biberschwänzen eindecken will. „Diese Woche möchten wir fertig werden“, kündigt er an.

Täter noch nicht ermittelt

Am Abend des 1. Januar war das Wartehäuschen ein Opfer von Flammen geworden. Es handelte sich um Brandstiftung. Laut Andreas Ricken, Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig, wo das Verfahren gegen Unbekannt mittlerweile landete, konnte noch kein Täter ermittelt werden.

Die Stadt entschied sich zunächst dafür, die Halle abzureißen und durch eine moderne aus Glas zu ersetzen. 505 Bürger unterschrieben jedoch eine Petition, wonach das Gebäude, mit dem viele Trebsener schöne Erinnerungen verbinden, erhalten werden sollte. Daraufhin lenkte die Stadt ein und bat Freiwillige, am Wiederaufbau mitzuhelfen. Die Reaktion war verhalten, doch es hatten sich genügend Leute gefunden, die mitwirken wollten. Dann aber kam das Coronavirus.

Bis zu 18 000 Euro teuer

„Unter diesen Bedingungen wäre es zu schwierig geworden, Arbeitseinsätze zu organisieren“, erklärt Wahle. „Deshalb entscheiden wir uns für Handwerksfirmen.“ Die Stadt muss nach seinen Berechnungen 17 000 bis 18 000 Euro bezahlen. Das ist zwar billiger als ursprünglich angenommen, die Sanierung kostet aber immer noch mehr als ein Abriss und Neubau, was zusammen schon ab 10 000 Euro zu haben gewesen wäre.

Damit das Häuschen wieder was hermacht, hat die Oberschule angeboten, es nochmals zu gestalten. Schon zweimal hatte sie sich engagiert, zuletzt im vergangenen Jahr. Jedes Mal wurden die Bemalungen ein Opfer von Vandalen.

Von Frank Pfeifer