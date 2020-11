Trebsen bittet Seelingstädter bei Straßenbau zur Kasse

Trebsen/Seelingstädt

Grimma hat soeben beschlossen, sie abzuschaffen; Trebsen will sie hingegen behalten: Straßenausbaubeiträge. Das heißt, Bürger müssen weiterhin zahlen, wenn sich die Kommune an Sanierungen von Verkehrsadern vor deren Grundstücken beteiligt. So soll das auch sein beim grundhaften Ausbau der Ortsdurchfahrt von Seelingstädt.

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) ist dafür zuständig, die Fahrbahn auf einer Länge von 1,3 Kilometern in Schuss zu bringen, worauf laut Bürgermeister Stefan Müller ( CDU) manche Seelingstädter schon seit dem Bau der nahegelegenen Autobahn von Leipzig in Richtung Dresden warten. „Für den Fußweg und die Beleuchtung sind aber wir als Kommune zuständig“, erläutert er. Nach gültiger Satzung bedeutet das für die Anwohner, sie werden mit zur Kasse gebeten.

Anzeige

Beitragserhebung unpopulär

„Das ist unpopulär, davon wird niemand begeistert sein“, weiß Müller. Zugleich betont er: „Wir müssen aber auf Gerechtigkeit achten.“ Deshalb spricht er sich dagegen aus, jetzt Hand an die Satzung zu legen, um die Seelingstädter zu bevorteilen, nachdem über viele Jahre hinweg in anderen Gebieten der Stadt Bürger zu zahlen hatten.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Keine Anzeichen für Änderung

Über eine Abschaffung der Beiträge kann aber nicht der Bürgermeister befinden, die Entscheidung obliegt dem Stadtrat. Bisher stößt Müller dort jedoch auf keine Meinungen, die der seinen widersprechen. Im Gegenteil: „Die Stadt hat das Thema stets gut gehändelt. Notfalls wurden Ratenzahlungen vereinbart, niemand ist bankrott gegangen“, meint beispielsweise Bodo Herzog ( CDU).

Erste Berechnung der Beiträge

Eine erste Berechnung, was auf die Seelingstädter zukommt, legt jetzt Bauamtsleiter Steffen Wahle vor. Er geht von rund 370 000 Euro für den Gehwegbau aus. Hinzu kämen etwa 180 000 Euro, die eine neue Straßenbeleuchtung kostet. Macht zusammen 550 000 Euro, für die sich Trebsen Fördermittel in Höhe von 80 Prozent erhofft.

Die restlichen 20 Prozent müsste die Stadt als Eigenanteil begleichen, wofür sie wiederum nach jetzigen Vorstellungen um die 20 Prozent von den Anliegern der Ortsdurchfahrt einfordern würde. Das wären dann 22 000 Euro, die als Straßenausbaubeiträgen fällig wären. Nicht von jedem Einzelnen, sondern von der Gesamtheit jener, die Grundstücke an der Sanierungsstrecke besitzen.

Trebsen will zweite Bushaltestelle

Inzwischen ist ein Planfeststellungsverfahren angelaufen, in dessen Rahmen die Stadt eine Stellungnahme abgegeben hat. Trebsen sprach sich dafür aus, in jeder Fahrtrichtung eine zweite Bushaltestelle an der langen Ortsdurchfahrt anzulegen. Damit soll das Unterdorf besser an den Öffentlichen Personennahverkehr angebunden werden.

Forderung nach mehr Parkflächen

Im jetzigen Plan ist die Rede davon, das ehemalige Gemeindeamt abzureißen und dort zwei Parkflächen für den Friedhof zu schaffen. Das reicht Trebsen nicht. „Wir wollen so viel wie möglich Stellflächen in diesem Bereich“, erklärt Wahle. Ansonsten kann die Stadt mit dem Entwurf des Lasuv leben.

Freistaat muss Grund erwerben

Ohne Grund und Boden von Anliegern zu erwerben kann der Freistaat das ganze Vorhaben nicht umsetzen. „Größtenteils handelt es sich pro Eigentümer um 20 oder 50 Quadratmeter, die gebraucht werden“, sagt der Bauamtsleiter. „Nur bei einem von ihnen und uns als Stadt sind zwei größere Flächen betroffen.“ Einfriedungen von Vorgärten, die abgerissen werden müssen, würden nach neuem Standard wiederhergestellt. Wahle: „Bei einem Bürger muss ein Schuppen weichen. Das ist schon das höchste der Gefühle.“ Die Treppen des Kriegerdenkmals würden etwas zurückgesetzt.

Die Stufen müssten nach hinten versetzt werden: Kriegerdenkmal in Seelingstädt. Quelle: Frank Pfeifer

Noch über vier Jahre bis zum Straßenbau

Als „ernüchternd“ bezeichnet Bürgermeister Müller die Zeitschiene. „Das Lasuv meint, für das Planfeststellungsverfahren werden zwei Jahre gebraucht, falls es gut läuft“, erläutert er. „Liegt ein rechtskräftiger Planfeststellungsbeschluss vor, benötigt die Behörde mindestens noch einmal zwei Jahre für den Grunderwerb. Parallel dazu würde dann die Ausführungsplanung erstellt. Danach könnten die Arbeiten ausgeschrieben werden, die sich mindestens ein Jahr hinziehen dürften.“

Gesamtkosten rund 2,7 Millionen Euro

In einer Informationsveranstaltung Anfang Oktober hatte das Lasuv das Projekt vorgestellt. Demnach soll eine durchgängig sechs Meter breite Asphaltdecke für die Staatsstraße 47 hergestellt werden, an die sich auf der einen Seite ein schmales Schrammbord und auf der anderen ein eineinhalb Meter breiter Fußweg anschließen sollen. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 2,7 Millionen Euro.

Von Frank Pfeifer