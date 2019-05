Trebsen

Wenn am dritten Septemberwochenende wieder die Schotten nach Trebsen kommen, finden im Schlosspark die 20. Highland Games statt. Die sollen gebührend gefeiert und nach Angaben des Veranstalters, der Förderverein Rittergut Trebsen, zum Megaevent werden. Schon jetzt ist spruchreif, dass sich die Stadtväter von Trebsen zu diesem Jubiläum selbst die Krone aufsetzen wollen. Denn die lange schon angestrebte Städtepartnerschaft mit der schottischen Stadt Blackford, eine gute Autostunde nordöstlich von Edinburgh gelegen, könnte besiegelt werden.

Trebsener Delegation besucht echte schottische Highland Games

Bürgermeister Stefan Müller, hier bei einer Eröffnung der Highland Games in Trebsen, hat schon seit Jahren einen Schottenrock. Quelle: Frank Schmidt

Dafür ist jetzt eine städtische Abordnung aus Trebsen gen Norden gereist, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Dieser Besuchstermin sei mit Bedacht gewählt worden, verrät Bürgermeister Stefan Müller ( CDU). „Auch Blackford ist eine Hochburg der Highland Games, die Ende Mai, also dieser Tage stattfinden und Anlass für unseren Besuch sind“. Und so hat sich der Rathauschef mit Petra Kraus aus der Oberschule eine Englischlehrerin ins Boot geholt, um beim Schippern über den Kanal zumindest sprachlich nicht unterzugehen. Außerdem werden Julia Lehne als Projektmanagerin der Highland Games vom Förderverein Rittergut Trebsen und Stadtwehrleiter Christian Pfaff der vierköpfigen Delegation angehören. „Ziel der Reise ist es, die Städtepartnerschaft mit Blackford auf den Weg zu bringen“, kündigt Müller an. Und: „Es ist der Trebsener Wunsch, die Städtepartnerschaft zu den Trebsener Highland Games im September 2019 zu besiegeln.“ Die Reisedelegation hofft, freundliche Menschen kennenzulernen, insbesondere im Partnerschaftskomitee Blackford, aber auch in Schule, Kirche, Highland Spring und Tullibardine Distillery. „Wir sind auf die Schottenspiele in Blackford neugierig und wollen diese Gelegenheit nutzen, um Vertreter der Stadt zu einem Gegenbesuch nach Trebsen einzuladen. Auf dass sich daraus weitere regelmäßige Besuche ergeben“, schaut Müller erwartungsvoll auf die neu zu machenden Erfahrungen.

Gastgeschenk aus reichem Geopark Porphyrland

Was das Gastgeschenk für die designierte Partnerstadt angeht, kann er sich auf den Förderverein Rittergut verlassen. Vereinschef Uwe Bielefeld höchstpersönlich hat dafür Hand angelegt und aus Steinen der Region ein Trebsener Stadtwappen gefertigt. Ein absolutes Unikat aus dem steinreichen Geopark Porphyrland.

Uwe Bielefeld höchstpersönlich fertig ein Gastgeschenk für Blackford an, welches von einer städtischen Delegation der zukünftigen Partnerstadt übergeben werden wird. Quelle: Frank Schmidt

Auch die Grundschule Trebsen hat sich vor Wochen schon in Stellung gebracht und einen Brief an die dortige Schule geschrieben, in der Hoffnung, dass daraus eine Brieffreundschaft werden könnte. „Aber nicht per E-Mail, WhatsApp oder was es da sonst noch alles an elektronischer Post gibt, die Drittklässler haben das ganz klassisch und fein sauber mit Hand schwarz auf weiß geschrieben und im Umschlag mit Briefmarke versehen versendet“, lässt Schulleiterin Annett Rackwitz wissen. Da bislang darauf noch keine Antwort eingegangen sei, hat sie die Trebsener Delegation gebeten, dazu einfach mal in Blackford nachzufragen.

Von Frank Schmidt