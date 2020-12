Trebsen hat mit Birgit Silberbach neue Pfarrerin

Trebsen

„Dass die Christen in Trebsen mitsamt den Ortsteilen während der langen Vakanz das kirchliche Leben so gut am Laufen gehalten haben, finde ich beachtlich.“ Die Worte spricht die neue Pfarrerin Birgit Silberbach mit Respekt. Seit einem Monat versieht sie ihren Dienst in der Stadt und den umliegenden Dörfern, nachdem diese Stelle reichlich vier Jahre lang verwaist war.

Auf eine offizielle Einführung musste sie wegen der Corona-Beschränkungen verzichten. „Wir versuchen aber, sie nachzuholen“, sagt die 55-Jährige. Denn wenn es so einen Akt gibt, dann soll nach ihren Vorstellungen auch die Kirchgemeinde dabei sein. „Die Menschen“, sagt sie, „stehen für mich im Mittelpunkt. Um sie geht es.“

„Falsche“ Haltung in der DDR

Dass das nicht immer und überall der Fall ist, hat sie in ihren jungen Jahren selbst erfahren. Nach der zehnten Klasse musste sie trotz eines Notendurchschnitts von 1,1 die Erweiterte Oberschule verlassen – so hieß damals ein Gymnasium. Sie hatte eine sogenannte Pädagogik-Klasse besucht, konnte sich aber mit der Pädagogik in der DDR nicht identifizieren. Es zählte weniger ihre Persönlichkeit, sondern vielmehr ihre – aus Sicht der Oberen – falsche Haltung.

Theologiestudium nach Berufsausbildung

Nicht mal für eine Berufsausbildung mit Abitur erhielt Birgit Silberbach nun eine Zulassung. Stattdessen wurde sie Elektromechaniker. Den Job übte sie nie aus, stattdessen konnte sie wenigstens abends in der Volkshochschule das Abitur nachholen und ein Theologiestudium beginnen. Bewusst suchte sich die Leipzigerin dafür 1986 die Universität ihrer Stadt aus und nicht das von der Kirche getragene Theologische Seminar. „Ich wollte, dass der Staat damit anerkennt, dass es Menschen gibt, die im Glauben an Gott hier leben und die Gesellschaft mitgestalten wollen.

Erste Pfarrstelle in Borna

Nach zwei Jahren Vikariat in Leipzig-Lützschena wurde Silberbach 1993 in Oschatz zur Pfarrerin ordiniert. Ihre erste Stelle trat sie in Borna an, im Zuge der Strukturreform von 1998 zog sie nach Kitzscher um. 2003 verschlug es sie dann in die Nähe von Pulsnitz.

Betreuung des Leipziger Ostens

„Ich wollte aber zurück in die Heimat“, berichtet sie. So übernahm sie 2015 die Zweite Pfarrstelle im Kirchspiel im Leipziger Osten und wohnte in Baalsdorf. Im Vorfeld der nächsten Strukturreform, die am 1. Januar in Kraft tritt, entschied sich ihr Kirchenvorstand, die Stellen neu zu besetzen. „Dieses Votum akzeptierte ich“, sagt die Theologin, die sich daraufhin beim Landeskirchenamt für Trebsen bewarb.

Kirchenvorstände einstimmig für Silberbach

Am 5. Juli durfte sie sich in einem Vorstellungsgottesdienst präsentieren. „Ich war überrascht, wie voll die Kirche war“, sagt sie. Einstimmig sprachen sich hinterher die Kirchenvorstände von Trebsen-Neichen, Altenhain, Ammelshain und Seelingstädt für sie aus. „Es war sehr berührend, wie herzlich ich aufgenommen wurde.“

Hochachtung vor ehrenamtlichem Einsatz

Binnen weniger Wochen richteten Gemeindemitglieder die Pfarrwohnung her, in die Birgit Silberbach nun eingezogen ist. Beim Guss der neuen Altenhainer Glocken und deren Weihe war sie schon mit dabei. „Eine Hochachtung habe ich vor so einem enormen Einsatz, der da ehrenamtlich gezeigt worden ist“, sagt sie. „Ich denke, hier kann ich auf eine sehr engagierte Gemeinde bauen.“

Nächste Strukturreform steht an

Nötig mag das sein, denn auch im Landkreis Leipzig befindet sich die Kirchenstruktur im Umbruch. Silberbachs Seelsorgebezirk bleibt zwar auch im kommenden Jahr Trebsen, Neichen, Seelingstädt und Altenhain. Aber bei Gottesdiensten, Taufen, Konfirmationen, Trauungen und Beerdigungen werden sich dann die Pfarrer im neuen Kirchspiel Colditz-Grimma-Naunhof untereinander aushelfen müssen. „Die spannende Frage wird sein, wie gut sich das händeln lässt. Zum Teil kann ich da sicherlich gute Erfahrungen einfließen lassen“, denkt Pfarrerin Silberbach.

Kirche soll unverzichtbare Größe sein

Bei allen Veränderungen will sie aber so viel wie möglich vom christlichen Leben im Ort erhalten. „Kirche muss eine unverzichtbare Größe sein und bleiben, weil sie darauf hinweist, dass wir Vieles in unserem Leben vor Gott und der Welt zu verantworten und zu gestalten haben“, meint sie. „Dazu gehört auch, Dankbarkeit neu zu lernen und sich um die Menschen zu kümmern, die nicht so gesegnet sind wie wir.“

