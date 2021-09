Irgendwann sind die Kameras weg – doch das Bedürfnis nach Hilfe bleibt. 10 000 Euro spendet die Stadt Trebsen an das vom Hochwasser zerstörte Weindorf Rech in Rheinland-Pfalz. An die Einwohner ergeht der Aufruf, sich ebenfalls finanziell zu engagieren.Trebsener Feuerwehrmänner hatten beim Aufräumen geholfen. Sie brachten Eindrücke mit, die sie nicht vergessen.