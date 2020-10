Trebsen verliert mit Daniel Rudolph engagierten Feuerwehrchef

Trebsen

Neu geregelt werden musste die Führung der Trebsener Feuerwehr nach dem Tod von Daniel Rudolph. Bürgermeister Stefan Müller ( CDU) setzte am Mittwoch kommissarisch einen neuen Leiter und dessen Stellvertreter ein. Zugleich würdigten er und Hauptamtsleiterin Romy Sperling die Verdienste des Verstorbenen.

Seit Februar litt Rudolph an Lungenkrebs, am 14. September erlag er im Alter von 48 Jahren der Krankheit. „Wir waren tief bewegt. Tragisch ist, dass sein jüngster Sohn noch in den Kindergarten geht“, sagt Müller und betont: „Voller Dank blicken wir auf seine umfangreiche Tätigkeit für die Feuerwehr Trebsen zurück, seinen Hinterbliebenen wünschen wir viel Kraft und alles Gute.“

Feuerwehrmann mit hohem Fachwissen

Von 2002 bis jetzt – mit einer fünfjährigen Unterbrechung – leitete Daniel Rudolph die Geschicke der Trebsener Ortsfeuerwehr. „Er war ein ausgeglichener Kamerad mit einem enormen Fachwissen, der in jeden Einsatz, ob nun ein großer oder kleiner, Struktur reinbrachte und sich nie aus der Ruhe bringen ließ. Einfach beispiellos“, erklärt Sperling, die für das Feuerwehrwesen in der Stadtverwaltung verantwortlich ist.

Wurde 2015 wieder Leiter der Trebsener Wehr: Daniel Rudolph mit der Ernennungsurkunde des damals noch amtierenden Bürgermeisters Stefan Müller. Quelle: Thomas Kube

Mitinitiator der Tafel-Ausgabestelle

Rudolphs Engagement habe einen intensiven Einsatz für die Nachwuchsförderung eingeschlossen. „Über viele Jahre hinweg war er Jugendwart“, berichtet Romy Sperling, die auch an ein weiteres soziales Engagement erinnert: „Mit dem Feuerwehrverein hat er sich federführend dafür eingesetzt, in Trebsen eine Ausgabestelle der Tafel Muldental zu installieren.“ Wöchentlich wurden im Gerätehaus Speisen ausgegeben, bis das Angebot Corona zum Opfer fiel. „Unter den neuen Bedingungen war in dem Gebäude nicht einmal mehr eine Kinder- und Jugendausbildung möglich. Deshalb durften erst recht keine Fremden dort eingelassen werden“, erläutert Sperling. Ob der Service wieder aufgenommen wird, wenn die Hygiene-Bestimmungen gelockert werden, weiß noch niemand.

Zur Motivierung: Bürgermeister Stefan Müller (Mitte) überreicht 2018 Blaulichtcards an die Ortswehrleiter Christian Pfaff, Daniel Rudolph, Lutz Hoffmann und Tony Bechler (v. li.). Quelle: Frank Schmidt

Mutter Elke Rudolph : Er brannte für die Feuerwehr

Daniel Rudolph wird nicht nur an dieser Stelle fehlen, sondern auch seinen Angehörigen. Er hinterlässt drei Söhne. Um ihn trauert ebenfalls seine Mutter, die in Neichen wohnt. „Schon in der Schule war er junger Brandschutzhelfer, und als 16-Jähriger trat er in die Feuerwehr ein“, berichtet Elke Rudolph. „Zeitlebens brannte er für die Feuerwehr, obwohl das bei uns nicht zur Familientradition zählte.“

Freude über moderne Technik: Daniel Rudolph, Stefan Müller und Bauamtsmitarbeiter Steffen Lämmel (v. re.) nehmen 2016 die neue Abgasabsauganlage des Trebsener Gerätehauses in Betrieb. Quelle: Andreas Doering

Erlernt hatte er den Beruf des Fleischers, den er allerdings nie ergriff. Nach der Ausbildung arbeitete er als Wachmann bei einem Grimmaer Sicherheitsdienst. Später war er in der Papiersack-Produktion des Trebsener Mondi-Werks tätig. „Vor fünf Jahren machte er sich mit einem Hausmeisterdienst selbstständig“, berichtet seine Mutter.

Friedlich eingeschlafen

Sie findet Trost darin, dass ihrem Sohn nach Aussage der Ärzte viel Leiden erspart blieb. In seinen letzten Tagen habe er noch einmal alle gesehen, denen er wichtig war. Und wenige Stunden, bevor er friedlich einschlief, unternahm er einen Spaziergang im Freien.

Bürgermeister regelt Nachfolge

Nun muss die Trebsener Feuerwehr ihren Gang ohne ihn fortsetzen. „Die Nachfolge ist erst einmal geregelt“, versichert Bürgermeister Müller, der laut Satzung binnen eines Monats eine neue Leitung einsetzen musste, was am späten Mittwochnachmittag geschah. Bevor er Namen öffentlich nennt, will er sie nächste Woche der Wehr mitteilen. „Die Kameraden sollen sie zuerst erfahren, denn um sie geht es schließlich“, begründet er seine Zurückhaltung.

Auch ein Stadtratsbeschluss zur Bestätigung der Personalien ist noch notwendig. Er soll am 3. November gefasst werden. Die kommissarische Leitung endet im kommenden Frühjahr, dann wird regulär ein neuer Vorstand der Ortswehr gewählt.

