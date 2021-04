Trebsen verwehrt Penny den neuen Standort – Discounter droht mit Weggang

Trebsen

Aus einem Umzug des Trebsener Penny-Marktes von der Bahnhofstraße an den Ortsausgang der Stadt in Richtung Wurzen wird wohl nichts werden. Der Technische und der Verwaltungsausschuss haben sich in einer gemeinsamen Sitzung am Dienstagabend mehrheitlich darauf verständigt, das Grundstück nicht an den Discounter zu verkaufen. Letztlich entscheiden muss zwar der Stadtrat, doch das gilt als Formsache. Penny droht indessen, Trebsen ganz zu verlassen.

Zu Beginn der Sitzung klang das noch anders. „Wir möchten in Trebsen bleiben, weil uns die Kunden treu zur Stange hielten“, erklärte Uwe Krause, Expansionsmanager von Penny. „Aber wir müssen den nächsten Schritt zur nächsten Generation gehen.“ Der 1995 eröffnete Penny-Markt passe von seiner äußeren Erscheinung her nicht mehr in die Zeit, die Verkaufsfläche von rund 600 Quadratmetern sei zu klein. Verzeichnet würden keine Kundenzuwächse.

Attraktiver Standort: Hier, an der viel befahrenen Bundesstraße 107 am nördlichen Ortsausgang von Trebsen, wollte Penny seinen neuen Markt bauen. Gegenwärtig möchten die Stadträte dafür aber nicht das Land an den Discounter verkaufen. Quelle: Frank Pfeifer

Neubau wäre größer

Mehr Kunden erhofft sich das Handelsunternehmen, das zur Rewe-Gruppe gehört, von einem Standort an der Bundesstraße 107. Bisherige Versuche, einen Fleck im Süden der Stadt zu finden, waren gescheitert. Eigenes Land kann die Stadt nun nur noch im Norden bieten, und zwar 150 Meter entfernt vom Diska-Markt, der Bestandteil des Edeka-Konzerns ist. Penny würde gern drei Millionen Euro investieren, um 800 Quadratmeter moderne Verkaufsfläche zu schaffen.

Vorhaben: So sollte der neue Penny-Markt laut einer Präsentation des Discounters an der Bundesstraße 107 am nördlichen Ortsausgang von Trebsen aussehen. Quelle: Penny

Süden von Trebsen würde abgehängt

Problem eins: Im Südteil der Stadt gäbe es damit kein derartiges Geschäft mehr. 550 Einwohner aus Pauschwitz und Wednig unterschrieben einen Brief des Aktionsbündnisses „Lebenswertes Wohnen in Trebsen“, in dem sie beklagen, dass gerade ältere Bürger eine Einkaufsmöglichkeit verlieren würden, die sie zu Fuß erreichen können. Zugleich breche ein sozialer Treffpunkt weg, und es entstünde ein Schandfleck in Form einer ungenutzten Immobilie. Das Bündnis fordert deshalb die Stadt auf, zunächst einen Nachnutzer für den jetzigen Supermarkt zu finden, bevor sie dem Discounter Land veräußert.

Verdrängungswettbewerb entstünde

Problem zwei: Wenn Penny wirklich unweit von Diska baut, wird aus der bisherigen friedlichen Koexistenz beider Firmen ein harter Verdrängungswettbewerb. „Vis-à-vis von einem großen neuen Markt hätten wir wenig Chancen. Wir würden Trebsen verlassen“, stellte Jörg Junghanns klar, der Regionalleiter Expansion bei Edeka ist. „Dann hätte Trebsen nur noch einen Markt.“

Diska-Markt im Norden Trebsens: Edeka droht ihn zu schließen, falls Penny in die Nähe umzieht. Quelle: Thomas Kube

Edeka verspricht Alternative

Um es nicht dazu kommen zu lassen, bat Junghanns die Abgeordneten, dem Konkurrenten das betreffende Land an der Bundesstraße zu verweigern. Zugleich versprach er ihnen: „Wenn Penny tatsächlich aus Trebsen fortgehen sollte, was ich nicht glaube, dann können wir eine Alternative für den südlichen Teil der Stadt bieten.“ Edeka verfüge über verschiedene Vertriebslinien, die als Nutzer der Immobilie in Frage kämen. Es könne aber auch ein selbstständiger Kaufmann das Geschäft übernehmen. „Wir haben schon mit dem Eigentümer des Gebäudes gesprochen. Sollte er Penny als Pächter verlieren, nehmen wir schnell mit ihm Gespräche auf“, sagte Seweryn Bielecki, Gebietsleiter Expansion bei Edeka.

Penny droht mit Weggang

„Wir werden Trebsen nicht in den nächsten ein bis zwei Jahren verlassen. Aber wir können unseren jetzigen Markt nicht auf Dauer halten“, konterte Uwe Krause und setzte unter Murren im zahlreich erschienenen Publikum den Abgeordneten die Pistole auf die Brust: „Sie entscheiden über Penny Ja oder Penny Nein.“ Einen Ausbau des bestehenden Standortes schloss er aus.

Gespräch mit Eigentümer erwünscht

„Wir wollen möglichst beide Märkte erhalten. Das würde aber auch nicht funktionieren, wenn Penny umzieht“, fasste Bürgermeister Stefan Müller (CDU) das Dilemma zusammen. Sollte der Discounter wirklich das Weite suchen, werde er mit dem Eigentümer der Immobilie über eine Nachnutzung reden. „Zurzeit ist das aber noch verfrüht“, meinte er. Bernd Bubnick (Gemeinsame Zukunft) hingegen bat, den Besitzer zu einem Gespräch in den Stadtrat einzuladen.

Stadtrat entscheidet endgültig

Das Wort Erpressung, das schon bei einer vorausgegangenen Sitzung die Runde gemacht hatte, nahm Markus Praprotnick (CDU) in den Mund. Er bezog es aber nicht nur auf Penny, sondern auch auf Edeka, „die uns ebenso mit Weggang drohen.“ Am Ende empfahlen fast alle Ausschussmitglieder dem Stadtrat, Penny das Grundstück an der B 107 nicht zu überlassen in der Hoffnung, dass am Ende beide Märkte weiterbetrieben werden, egal von wem. Da es sich bei ihnen um die selben Abgeordneten wie im Parlament handelt, lässt sich die Ratsentscheidung absehen.

Von Frank Pfeifer