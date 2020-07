Trebsen wehrt sich mit Erfolg gegen Regionalplan Leipzig-Westsachsen

Trebsen

Als es vor Jahren darum ging, den Regionalplan Leipzig-Westsachsen von 2008 auf einen neuen Stand zu bringen, lief Trebsen Sturm. Die Stadt sollte nur noch als „verdichteter Bereich im ländlichen Raum“ ausgewiesen werden, was ihren Verantwortlichen so überhaupt nicht schmeckte. Sie legten ihr Veto ein, woraufhin nun nachgebessert wurde. Das stellt sie weitgehend zufrieden, wobei sich die eine oder andere Kritik durchaus heraushören lässt.

Als „gemeindlicher Versorgungs- und Siedlungskern“ wird Trebsen nunmehr in dem Papier bezeichnet. Eine Einstufung, die nicht ganz an die Bewertung anderer Städte zwischen Markranstädt und Oschatz, Bad Düben und Geithain heranreicht, die aber immer noch günstiger ist als die Klassifizierung vieler Dörfer. Und die vor allem besser klingt, wie Trebsens Bauamtsleiter Steffen Wahle bestätigt.

Anzeige

Trebsen sieht sich als Selbstversorger

Der Regionale Planungsverband trägt damit den Pfunden Rechnung, mit denen Trebsen wuchert. Dazu gehören eine Einwohnerzahl von über 1000 Menschen, Grund- und Oberschule, drei Kindereinrichtungen, Arzt- und Zahnarztpraxen, Supermärkte, kleinere Läden sowie Handwerks- und Gewerbebetriebe. Das alles macht aus Sicht der Kommune einen guten Selbstversorger aus.

Weitere LVZ+ Artikel

Kleine Geschäfte: Trebsen sieht sich als Selbstversorger. Quelle: Frank Pfeifer

Auch wenn das Kind nun einen anderen Namen tragen soll, ändert sich laut Wahle für Trebsen nichts Wesentliches. „Im Vergleich zu anderen Orten wird uns nun zwar mehr Bedeutung zugemessen“, sagt er. „Aber die Möglichkeiten, Gewerbe anzusiedeln und neue Wohngebiete zu schaffen, bleiben die gleichen. Sie sind in Abstimmung mit der Regionalplanung in unserem Flächennutzungsplan fixiert.“

Hemmnisse bei der Entwicklung

Bereits 2018 hatte die Stadt im Anhörungsverfahren zum Regionalplan auf Bedingungen hingewiesen, die ihr das Handeln in dieser Hinsicht erschweren. Es existieren regional bedeutsame Frischluft- und Kaltluftentstehungsgebiete, die von einer Bebauung weitestgehend freizuhalten sind. Für einen großen Teil des Territoriums gelten besondere Anforderungen des Grundwasserschutzes. Und entlang der Mulde sind Areale für die Überflutung sowie für den Arten- und Biotopschutz freizuhalten. Das wird auch in Zukunft so sein und stand jetzt zu einer zweiten Anhörungsrunde nicht zur Debatte.

Kritikern fehlt Konkretes zum Bergbau

Ebenso wenig fragte der Planungsverband noch einmal ab, wie es mit dem Bergbau weitergehen soll, was manch einem sauer aufstößt. „Im Regionalplan sollte konkret formuliert werden, dass wir keinen Parallelbetrieb des Steinbruchs Klengelsberg und des Alten Tausends wollen“, fordert die Altenhainer Ortsvorsteherin Katrin Kamm. Und Stadtrat Manfred Müller (Bürgerinitiative für eine sichere Zukunft) drängt sogar auf einen Passus, „dass das Alte Tausend überhaupt nicht erst aufgeschlossen werden darf.“

Bauamt weist Einwände zurück

„Unseren Standpunkt hatten wir schon 2018 dargelegt“, erklärt Wahle, weshalb dieses Fass nun nicht noch einmal aufgemacht werden könne. Damals hieß es in der städtischen Stellungnahme: „Die Steinbrüche Klengelsberg und Trebsen sind als Vorranggebiet für oberflächennahe Rohstoffe und das Alte Tausend/ Altenhain als Vorranggebiet für die langfristige Rohstoffsicherung ausgewiesen.“ Nach Wahles Dafürhalten schließt das einen Parallelbetrieb aus.

Keine Windräder für Trebsen

Der Abgeordnete Steffen Slowik ( CDU) vermerkt zwar, dass in Trebsen keine Areale vorgesehen sind, in denen Windräder aufgestellt werden könnten. „Auf der zum Regionalplan gehörenden Karte wurden aber Potenzialflächen westlich vom Planitzwald und östlich von Neichen vermerkt“, gibt er kritisch zu bedenken. Birgit Bendix-Bade (Gemeinsame Zukunft Trebsen/ Altenhain/ Neichen/ Seelingstädt) hält dagegen: „Wir können nicht die Steinbrüche zumachen und alternative Energien vermeiden. Die Windräder dürfen nur nicht zu nahe an Wohngebieten stehen.“

Votum für den Regionalplan

Trotz aller Bedenken sprach sich der Stadtrat einstimmig für die neue Fassung des Regionalplans Westsachsen aus. Bis zu ihrem Inkrafttreten dürfte somit von Trebsen mit keinen weiteren Einsprüchen zu rechnen sein.

Von Frank Pfeifer