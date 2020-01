Trebsener Bürgerschaft stoppt Abriss von Warthäuschen

Kommentar von Frank Pfeifer

Demokratie lebt von Bürgerbeteiligung. Und wie könnte diese im Moment eindrücklicher dokumentiert werden als bei der Diskussion um die abgebrannte Buswartehalle in Trebsen?! 505 Unterschriften kamen dank des Engagements von Katja Scheller für den Erhalt des Gebäudes zusammen. Viele Bürger änderten am Dienstag ihr Abendprogramm und kamen zur Stadtratssitzung, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen.

Oberste Entscheidungsträger sind in Deutschland die Parlamente. Ihnen soll diese Macht, aber auch Verantwortung überhaupt nicht entzogen werden, geht ihre Zusammensetzung doch ebenfalls auf den Bürgerwillen zurück – geäußert in freien Wahlen. Gut beraten sind sie jedoch, wenn sie nicht nur am Ende, sondern ebenso innerhalb von Legislaturperioden auf den Willen des Volkes hören.

In Trebsen zeichnet sich dieser Prozess gerade ab. Der Technische Ausschuss, auf sich allein gestellt, votierte vorletzte Woche für den Abriss der historischen Wartehäuschens und einen gläsernen Neubau. Die Gründe dafür sind durchaus nachvollziehbar: Kosten sparen und Vandalen ihr Treiben unattraktiv machen, da sie sich nicht mehr hinter geschlossenen Mauern verstecken können. Zwar äußerten auch damals schon Abgeordnete, dass ihnen diese Entscheidung schwerfällt, weil sie viele Erlebnisse mit der Immobilie verbinden. Wie überwältigend groß die emotionale Bindung der Trebsener an sie ist, ahnte allerdings noch niemand.

Vielen ist nun klar, dass der Abrissbeschluss nicht mehr zu halten ist. Bleibt zu hoffen, dass ihn die Stadtratsmehrheit revidieren wird und den Bürgern wie auch Unternehmen die Chance gibt, ihre Beteiligung nicht nur mit Unterschriften, sondern auch mit tätkräftiger Arbeit unter Beweis zu stellen. Bauen sie das Häuschen auf, wäre das eine Botschaft an alle Randalierer, wie armselig ihr Treiben auf die Stadtgesellschaft wirkt.

Junge Leute, die sich in kein staatliches Club-Konzept pressen lassen wollen, hat es schon immer gegeben und wird es auch in Zukunft geben. Und vielleicht kommen manche auch zurück vom Kleinen Park, wo sie sich jetzt aufhalten, zum Buswartehäuschen. Wenn sie sich dort aber wieder daneben benehmen, wird es möglicherweise viel mehr Menschen geben, die sie zurechtweisen. All jene Menschen, die jetzt ihr Herzblut in ein hoffentlich erfolgreiches Projekt stecken.