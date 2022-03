Trebsener CDU nominiert Stefan Müller zur Bürgermeisterwahl

Trebsen

Bereits im Oktober hatte Stefan Müller seine Absicht bekundet, erneut zur Bürgermeisterwahl in Trebsen anzutreten. Am Mittwochabend haben ihn die Mitglieder des CDU-Stadtverbandes einstimmig zum Kandidaten für den Urnengang am 12. Juni nominiert. Damit steht er als erster und bisher einziger Bewerber für das Amt fest.

„Die Mitgliederversammlung hat sich einstimmig für eine weitere Unterstützung von Stefan Müller ausgesprochen“, erklärte der Chef des Verbandes, Markus Praprotnick. „Als ehrenamtlicher Amtsinhaber hat er in den zurückliegenden sieben Jahren deutlich gezeigt, dass er nicht nur in der Lage ist, die gesamte Stadt mit ihren Ortsteilen angemessen zu repräsentieren, sondern darüber hinaus mit klugen Entscheidungen und dem richtigen Maß an Fingerspitzengefühl auch die alltäglichen Abläufe der Gemeindeverwaltung zu leiten.“

Die enorme Arbeitsbelastung durch Beruf und Bürgermeisteramt hätte Müller viel abverlangt. Dennoch habe er wiederholt unter Beweis gestellt, dass er Prioritäten richtig zu setzen weiß und somit die Stadt als Ganzes als attraktiven Lebensmittelpunkt erhalten und weiter verbessern kann. „Ebenso hat er bereits den Grundstein für wichtige Projekte in unserer Stadt gelegt, welche sich erst in der nächsten Legislaturperiode vollenden lassen“, führt Proaprotnick weiter aus.

Trebsen sucht hauptamtlichen Bürgermeister

Als Beispiele nennt er die Erweiterung der Oberschule, den kontinuierlichen Ausbau der Feuerwehren sowie die ersten konkreten Schritte zur Verbesserung des Radwegenetzes. „Eine eindeutige und klare Position vertreten sowohl Stefan Müller als auch der CDU-Stadtverband bei der Erweiterung der Trebsener Papierfabrik“, betont Praprotnick. Die Mitglieder des CDU-Stadtverbandes hätten vollstes Vertrauen, dass Müller während einer weiteren Amtszeit die gemeinsame und ergebnisorientierte Arbeit mit gleichem Erfolg fortsetzen wird.

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geboren wurde Stefan Müller in Leipzig, aufgewachsen ist er in Baalsdorf. Ab 2010 war er Mitglied des Trebsener Stadtrats. In dieser Funktion übernahm er 2014 die Bürgermeistergeschäfte der erkrankten Heidemarie Kolbe. 2015 wurde er, nominiert von der CDU, mit 76,59 Prozent der gültigen Stimmen ins höchste Amt der Stadt gewählt; kurz danach trat er in die CDU ein. Müller ist 51 Jahre alt und Leiter des Naunhofer Diakonie-Altenpflegeheims „Charlotte Winkler“. Sollten sich die Trebsener für ihn entscheiden, müsste er seinen Beruf aufgeben, denn die nächste Legislaturperiode soll ein hauptamtlicher Bürgermeister bestreiten.

Lesen Sie auch:

Von Frank Pfeifer