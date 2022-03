Trebsener Erzieherin bringt Hilfe für Landsleute in der Ukraine auf den Weg

Trebsen

„Ich konnte mir nie vorstellen, dass ich einmal für mein Land sammle.“ Nadiia Lis stammt aus der Ukraine, arbeitet in der Trebsener Kindertagesstätte „Vogelnest“ als Erzieherin und kennt in diesen Tagen nur eines: Menschen in Not zu unterstützen. Die ganze Einrichtung zieht mit, startete einen Aufruf, Hilfsgüter zu spenden.

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Jeden Tag wache ich auf in einem warmen Bett, habe Wasser und alles“, bricht es aus der 44-Jährigen heraus. Dann muss sie eine lange Pause machen, kann vor lauter Tränen nicht mehr reden. „Meine alten Freunde und Bekannten in Charkiw und Kiew haben das nicht mehr. Sie leben in Kellern, weil die Städte ständig bombardiert werden“, fügt sie an, nun wieder ein wenig gefasst.

Mit zittrigem Zeigefinger wischt sie über ihr Smartphon, lässt ellenlange Texte und Bilder im Messengerdienst WhatsApp vorbeifliegen. Texte, die von Elend berichten. Fotos, die zerstörte Gebäude der Gegend zeigen, in der sie aufgewachsen ist. „Ich stamme von Charkiw, das Putin als russische Stadt ansieht“, sagt sie. Die Universität, in der ihr Bruder studierte, eine ausgebrannte Ruine.

Propaganda wirkt

Sie weiß, es gibt Menschen auch in Deutschland, die dem russischen Präsidenten recht geben. „Aber sie sollten nicht analysieren, was er sagt, sondern das, was er macht“, rät sie ihnen. „Mit der Begründung, russische Menschen vor Nazis zu beschützen, greift er andere Länder wie Georgien, Moldawien und die Ukraine an. Wer sich mit Geschichte nicht auskennt, glaubt ihm.“

Lesen Sie auch Liveticker zum Krieg in der Ukraine

In Russland wirke die jahrelange Propaganda in breiten Bevölkerungsschichten. Und nicht nur dort. „Schon zu sowjetischen Zeiten fühlten sich sogar in der Westukraine Menschen, die perfekt Russisch sprachen, als etwas besseres“, berichtet Lis. „Wir, die wir Ukrainisch redeten, galten als Leute vom Dorf. Mit der Unabhängigkeit hat sich das geändert, beide Sprachen waren gleichberechtigt.“

Nun solle dieser Prozess mittels Krieg rückgängig gemacht werden. „Selbst Russen, die ich gut kenne, sagen mir, das alles sei doch nur zu unserem Schutz“, sagt Nadiia Lis kopfschüttelnd. „Dabei hat Russland im Budapester Memorandum 1994 neben den USA und Großbritannien die Unabhängigkeit der Ukraine anerkannt – im Gegenzug zu deren Einverständnis, atomwaffenfrei zu werden.“

2014 nach Deutschland ausgewandert

Am 20. März 2014 wanderte die Ukrainerin in die Bundesrepublik ein, um den deutschen Mann zu heiraten, mit dem sie jetzt im Grimmaer Ortsteil Kleinbothen wohnt. Ihr Diplom als Grundschullehrerin, das sie befähigte, acht Jahre lang in Irpin bei Kiew zu unterrichten, hätte die neue Heimat nur mit großen Hürden als gleichwertig anerkannt. Einfacher war es für sie, mit diesem Abschluss Erzieherin zu werden.

Während sie das erzählt, ist ein Video von der zerstörten Brücke zwischen Irpin und Kiew auf ihrem Handy zu sehen. Bilder von brennenden Häusern folgen. „Das muss doch jeder sehen: Nicht die Ukraine dringt in Russland ein, sondern Russland in die Ukraine“, fleht Lis. „Putin ist für mich ein Diktator.“

Hoffen auf Hilfe

Alle drei Schwestern der Erzieherin leben inzwischen in Deutschland, die letzte traf acht Stunden vor Kriegsbeginn ein. Ihren Bruder hat es nach Polen verschlagen. „Festgenommene russische Offiziere hatten Pläne bei sich, wonach der Einmarsch vom 20. Februar bis 6. März dauern sollte“, berichtet sie und hofft: „Je länger er anhält, umso mehr geht Russland wirtschaftlich kaputt. Schon jetzt sind dort viele Geschäfte leer oder geschlossen, weil Waren fehlen.“

Für sie eine Chance, den Krieg zu beenden. Zwar könne ihn die Ukraine militärisch auf dem Land gewinnen, weil ihre Armee motivierter als die des Gegners sei. „Aber gegen die Bombardierungen sind wir machtlos. Die Nato müsste uns dringend Waffen zur Luftabwehr liefern“, meint Nadiia Lis.

Aufruf zur Sammlung

Was sie selbst tun kann, weiß sie längst. „In Leipzig gibt es eine Sammelstelle, in der Ukrainer Hilfsgüter sortieren und verpacken. Von dort aus gehen sie unbürokratisch jeden Tag auf die Reise“, berichtet sie. So wollte sie auch zu sammeln beginnen, und ihr ganzes Arbeitsteam unterstützte sie dabei. „Gebraucht werden zurzeit medizinische Materialien, Lebensmittel in Dosen, Schlafsäcke und Isomatten“, sagt Silke Starke, Leiterin der Kita „Vogelnest“. „Jeder kann uns anrufen, dann sagen wir ihm genau, was aktuell vonnöten ist.“

Wenn Flüchtlinge eintreffen, so Nadiia Lis, sollten sie nicht erst lange in Aufnahmeeinrichtungen untergebracht werden. „Nach unserer Mentalität besteht ein normales Leben aus Arbeit und Familie“, erklärt sie. „Lasst die Leute schnell Verkäufer werden oder Eis bei Anona in Colditz verpacken, wo sie nicht viele Deutschkenntnisse brauchen! Das entlastet doch auch die Gesellschaft.“

Infos zur Hilfsgütersammlung in der Trebsener Kita „Vogelnest“, Telefon 034383/4 22 19

Von Frank Pfeifer