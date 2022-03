Trebsener Neuntklässler entfernen rechtsextreme Sprüche

Trebsen

Mit Eifer haben Neuntklässler der Oberschule Trebsen begonnen, rechtsgerichtete Aufkleber in der Stadt zu entfernen. Im Rahmen eines Projekts der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig wollen sie damit ein Zeichen setzen für Frieden und Respekt. Angesichts der Weltlage gingen sie kurzfristig auch auf den Krieg in der Ukraine ein.

Schonendes Verfahren gegen unnötige Schäden

Die Aktion gegen die Aufkleber, die an Laternen, Bushaltestellen, Straßenschildern und Stromkästen pappen, hatten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a mit ihrer Lehrerin Cindy Basmer länger vorbereitet. Sie verabredeten mit der Stadtverwaltung, wie sie besonders schonend vorgehen können, um keine Schäden am Lack zu verursachen. Mit Lösungsmittel und Plastikschabern rücken sie seit Freitag den Stickern zu Leibe.

Reichskreuze, Werbung für rechtsextreme Parteien und Sprüche wie „Grenzen dicht“ und „Bekämpft den Feind“ landeten in ihren Müllsäcken. Besonders häufig stießen sie auf Hinterlassenschaften der rechten Fanszene des Fußballvereins Lok Leipzig, die häufig neben Hassbotschaften gegen RB Leipzig und Chemie Leipzig den öffentlichen Raum verschandelt. Auch Graffiti-Schmierereien beseitigten die Jugendlichen behutsam mit entsprechenden Entfernern.

Massenhaft sind Aufkleber des Fußballclubs Lok Leipzig zu finden, daneben solche, die sich gegen RB Leipzig (RBL) und Chemie Leipzig (green white) richten. Quelle: Thomas Kube

Hilfe für die Ukraine läuft an

Angesichts des Krieges in der Ukraine entschieden sie sich, ihr Projekt auszudehnen. Sie begannen Geld zu sammeln für Hilfsbedürftige und fertigten dafür Plakate an. Wer spendet, erhält im Gegenzug eine der Friedenstauben, die sie auf Papier malten und laminierten, so dass sie ins Fenster gehängt werden können. Am Mittwoch wollen sie durch die Stadt laufen und um Gaben bitten, auch beim Bürgermeister im Rathaus.

Stellen solche Friedenstauben her: Jenny Jung, Vivienne Meierhof, Lilli Albrecht, Meliah Goller, Carolina Butter und Sammy Faust (v.li.). Quelle: Thomas Kube

Gefragt, was sie hinsichtlich des Krieges empfinden, platzt es der Reihe nach aus ihnen heraus: „Er macht mir Angst.“ „Ich habe Bedenken, dass Putin weiter zu uns herkommt.“ „Das ist alles so surreal. Bisher waren Kriege weit entfernt in Afrika oder Asien, jetzt liegt nur Polen dazwischen.“

Auch andere Neuntklässler engagiert

Dass einige der Plakate im Schulhaus zerstört und einige Friedenstauben abgerissen waren, nachdem sie nur eine halbe Stunde gehangen hatten, bedrückt sie. „Es gibt einige respektlose Schüler“, bedauert Lehrerin Basmer und betont: „Aber die übergroße Mehrheit und alle Kollegen unterstützen unser Engagement. Wir haben viel gutes Feedback erhalten.“

Das Projekt der 9a ist ein Beitrag im Schülerwettbewerb „Beste Neunte“, der wie in den Jahren zuvor von der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig ausgelobt wurde. Auch die 9b und 9c machen mit, sie konzentrieren sich auf soziales Engagement in Kinderheimen. „Wir beteiligen uns seit langem, denn in diesem Rahmen lassen sich gute Botschaften aussenden. Und darüber hinaus ist der Wettbewerb lukrativ“, erklärt Schulleiterin Jenny Wende. „Es gelang uns schon mehrfach, Preise abzuräumen – sei es Geld oder ein Restaurantbesuch für die ganze Klasse oder Karten für Events.“

Von Frank Pfeifer