Trebsener Oberschule unterrichtet in Turnhalle

Trebsen

Detlef Hörig ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Jedes Jahr benennt der Leiter der Trebsener Oberschule die Probleme seines Hauses im Stadtrat. Ein letztes Mal geschah das diese Woche, wobei er erstmals nach langer Zeit Gründe sah, auch ausgiebig über positive Entwicklungen zu berichten.

„Mit Hilfe des Bauamts und des Bürgermeisters hat sich an unserer Ausstattung deutlich etwas getan“, lobte er. „Schulbücher wurden ausgewechselt, so dass kaum noch jemand mit welchen arbeiten muss, die älter als zehn Jahre sind. Wir haben einen guten malermäßigen Zustand, auch das Mobiliar hat sich verbessert.“ Derzeit würden 20 Jahre alte Schränke ersetzt.

Zwei Mängel im Außengelände

Der Außenbereich sei ebenso in Ordnung – bis auf zwei Ausnahmen. „An der maroden Stützmauer zur Turnhalle muss etwas getan werden. Und im Kellergeschoss befindet sich eine Außentür, die in die Alarmanlage einbezogen, aber stark verzogen ist“, kritisierte der Schulleiter.

Planung für Erweiterung läuft

Nach wie vor reicht der Platz im Haus nicht aus. Für die 440 Schüler, die in 18 Klassen und drei Gruppen parallel unterrichtet werden müssen, stehen nur 20 Räume zur Verfügung. Es fehlt also einer, weshalb regelmäßig die Sporthalle mit genutzt werden muss. Abhilfe soll eine bauliche Erweiterung bringen, mit deren Planung jetzt begonnen wurde.

Probleme mit Seiteneinsteigern

Nicht nur an Zimmern mangelt es, sondern auch an pädagogischem Personal. Eine Biologie-Lehrerin verließ das Haus, auf baldigen Ersatz hofft Hörig, der schon mit einer Bewerberin sprach. Insgesamt ist er unglücklich, dass er auf fünf Seiteneinsteiger angewiesen ist. „Sie kommen aus anderen Berufen, und für einige ist es schwierig, sich auf das Niveau von 15-Jährigen zu begeben“, sagte Hörig. „Was den Schülern nur einmal dargelegt wurde, haben sie nicht unbedingt sofort verinnerlicht.“

Fördergeld für Schüleraustausch

In die Gänge kommt die Partnerschaft mit einer Schule im lettischen Aizkraukle. Nach einem Antrittsbesuch einer deutschen Delegation im vergangenen Winter kamen die Balten im Oktober an die Mulde. Die Trebsener Oberschule ist nun eine von fünf Bildungsstätten in Sachsen, die Fördergeld über das europäische Erasmus-Programm erhalten. „Das ermöglicht es Schülergruppen im kommenden Jahr, sich gegenseitig fast zum Nulltarif zu besuchen“, kündigte Hörig an.

Digitale Technik soll Einzug halten

Schon jetzt zeigen sich die Trebsener beeindruckt, über welche Computertechnik die Gesamtschule von Aizkraukle verfügt. Hier liegen die Sachsen deutlich zurück, der Digitalpakt von Bund und Ländern soll für Abhilfe sorgen. „200 000 Euro erhalten wir“, erklärte Horig und dämpfte zugleich zu große Erwartungen: „Damit werden wir nicht alles hinkriegen, was sich unsere Fachbereiche wünschen.“ Nicht in jedem Zimmer wird voraussichtlich eine digitale Tafel, ein sogenanntes White Board, installiert.

Zurzeit entwickeln Schule und Stadtverwaltung ein Medienentwicklungskonzept. Unterstützung erhalten sie dabei vom Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (Kisa). „Im Januar fahren wir zu dessen Geschäftsstelle in Chemnitz, um die neue Technik auszuprobieren“, berichtete Hauptamtsleiterin Romy Sperling. „Der Vorteil ist, dass wir sie über die Kisa schneller besorgen können, weil wir sie nicht ausschreiben müssen.“ Der Service des Zweckverbandes koste 30 Cent pro Schüler, sei also preiswert.

Hörig geht in Ruhestand

In einem Jahr wird Hörig nicht mehr vor dem Stadtrat stehen. Er verabschiedet sich am 31. Juli in den Ruhestand. Mehrere Bewerbungen gibt es auf seinen Posten, darunter eine aus dem eigenen Kollegium. Die Stadt gab laut Bürgermeister Stefan Müller ( CDU) schon eine Stellungnahme ab, wen sie sich wünscht. Den Namen darf er aber aus Datenschutzgründen nicht nennen.

Lesen Sie auch

Von Frank Pfeifer