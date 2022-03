Trebsener Papierfabrik nimmt wichtige Hürde auf Weg zur Erweiterung

Trebsen

Mit großer Mehrheit beschloss der Stadtrat am Dienstagabend die Bebauungspläne für die Erweiterung der Papierfabrik „Julius Schulte“ und einen Lastwagenparkplatz an der Bundesstraße 107 sowie die damit verbundene Änderung des Flächennutzungsplans. Das Unternehmen hat damit eine wichtige Hürde auf seinem langen Weg genommen, an dessen Ende es seine Produktion erheblich steigern will.

Nachdem sich der Technische und der Verwaltungsausschuss zu Monatsbeginn ausgiebig mit den Stellungnahmen von Behörden, Verbänden und Bürgern befasst hatte, gab Bauamtsleiter Steffen Wahle jetzt nur noch einen zusammenfasenden Überblick über geäußerte Bedenken und die Antworten der Kommune darauf.

Behörden mit marginalen Anregungen

Von den sogenannten Trägern öffentlicher Belange kamen eher marginale Anregungen. Behörden legten beispielsweise Wert darauf, dass Außenwände von neuen Gebäuden dauerhaft begrünt werden und für den Brummi-Parkplatz ein heller Bodenbelag verwendet wird, um die Oberflächentemperatur zu verringern. Letzteres lehnt die Stadt ab, weil die Fläche asphaltiert werden müsse und es keinen hellen Asphalt zu kaufen gibt. Und die Begrünung könne erst vorgenommen werden, wenn der Bau abgeschlossen ist, um frisch gesetzte Pflanzen nicht zu beschädigen.

Mit Unverständnis reagierte Wahle auf das Statement des Naturschutzbundes BUND, der die Fabrikerweiterung unter anderem mit dem Argument ablehnte, für die steigende Papierproduktion sei eine weitere Holzentnahme aus den Wäldern zu unterlassen, stattdessen müsse auf Kreislaufwirtschaft gesetzt werden. Genau diese betreibe der Betrieb, indem er Wellpappe aus Altpapier produziert, erwiderte Wahle. „Weitere Bemerkungen lassen vermuten, dass der BUND sich nicht mit den entsprechenden Gutachten auseinandergesetzt hat“, sagte er.

Ablehnung aller Bürgereinwände

Sämtliche Einwände der Bürger lehnte der Bauamtsleiter ab. Zwar sei mit einem höheren Verkehrsaufkommen zu rechnen, laut Prognose bewege es sich aber im Rahmen des Zumutbaren. Entlastend solle der neue Parkplatz an der B107 wirken, über den der Lieferverkehr in die Fabrik geregelt werde. Somit komme es nicht mehr zum Zuparken der Industriegebietsstraße und zu Irrfahrten durchs Pauschwitzer Wohngebiet.

Der Befürchtung von Anwohnern, mehr Schmutz und Lärm aushalten zu müssen, entgegnete Wahle: „Alles wurde umfangreich untersucht, Überschreitungen der Grenzwerte ließen sich dabei nicht feststellen.“ Der Dampf aus drei Kaminen wäre nur von temporärer Natur und nicht blickdicht, so dass es zu keiner wesentlichen Verschattung über den Wohnhäusern komme.

Laute Produktionsanlagen würden möglichst weit entfernt von den Häusern errichtet, dazwischen entstünden als Puffer Gebäude für Büros und Lager. Indem diese entlang der Pauschwitzer Straße in einem 60 Meter breiten Streifen auf eine Höhe von neun Metern begrenzt würden, könne keine Rede von einer erdrückenden Wirkung sein. Summa summarum bestehe keine Gesundheitsgefahr – weder in Bezug auf Lärm oder Luftschadstoffe und Gerüche noch in Bezug auf Lichtmangel oder klimatische Einflüsse.

Ungewöhnliches Eingeständnis

Auch wenn alle Gutachten für das Vorhaben sprechen, musste Wahle einräumen, dass die Schulte-Investition eine Reihe von Nachteilen für die Anwohner mit sich bringt, was er bedauere. „Aber die Stadt gibt im Interesse des Erhalts sowie der Schaffung weiterer Arbeitsplätze ebenso wie der Sicherung von Trebsen als Wirtschaftsstandort der Erweiterung und Sicherung der Papierfabrik den Vorzug gegenüber den Belangen der Wohnbevölkerung in Pauschwitz“, führte er unter Murren in den gut besetzten Zuschauerreihen aus. Zugleich werde durch die Planung sichergestellt, dass es nicht zu unzumutbaren Verhältnissen kommt. Jetzige Klärungen würden zu Rechtssicherheit und damit zumindest mittel- bis langfristig zu Rechtsfrieden führen.

Bis auf Regina Lyko (Bürgerinitiative für eine sichere Zukunft) und Andreas Hufnagel (NPD) stimmten alle anwesenden Stadträte inklusive Bürgermeister Stefan Müller (CDU) für die Pläne. Wahle will sie nun aufbereiten und dem Landratsamt überreichen, das für die Genehmigung zuständig ist.

Papierfabrik setzt Planprozess fort

„Wir begrüßen die Beschlüsse, die der Stadtrat mit großer Mehrheit gefasst hat“, erklärte Maik Nürnberger, Werkleiter der Papierfabrik. „Die Herstellung der Planreife versetzt uns in die Lage, den nächsten Projektschritt in Angriff zu nehmen – die Erarbeitung des Antrags nach Bundes-Immissionsschutzgesetz. Festhalten werden wir an unserer kontinuierlichen und transparenten Informationspolitik zu diesem Projekt.“

Das Unternehmen möchte eine zweite Papierfabrik aufstellen, die größer als die jetzige ist. Das Projekt umfasst nicht nur die eigentliche Produktionshalle, sondern auch die dazugehörigen Nebenanlagen, darunter eine Rollenschneidmaschine, ein Lager, ein Erdgaskraftwerk, eine Frischwasseraufbereitung und eine Abwasserbehandlungsanlage. 2025/’26 soll das Ganze in Betrieb gehen.

Von Frank Pfeifer