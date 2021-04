Trebsener Papiersackfabrik Mondi erschließt neue Märkte

Trebsen

Neue Absatzmärkte will sich Mondi Trebsen erschließen. Erste Verträge sind unterzeichnet, nun werden kleinere Anpassungen an den Maschinen vorgenommen. Die Papiersackfabrik, die bislang gut durch die Corona-Krise gekommen ist und sogar neue Mitarbeiter sucht, festigt damit ihren Stand in dem weltweit agierenden Konzern.

Säcke für die Baustoff- und Lebensmittelindustrie, Tierfutter, Tierbedarf und Saatgut stellt sie in gewohnter Weise her, wenn auch hier kleinere Innovationen wie leichter zu öffnende Verschlüsse zum Tragen kommen. Als regelrechter Motor der Betriebsentwicklung haben sich jedoch die überdimensionalen Säcke erwiesen, in denen die Automobilindustrie große Ersatzteile wie zum Beispiel Stoßstangen verpackt.

Ersatz von Kunststoff

„Mit diesem Produkt unterscheiden wir uns von allen Papiersackfabriken der Welt“, erklärt Geschäftsführer Volker Reimer. „Flexible Verpackungen aus dem nachwachsenden Rohstoff Papier für starres Gut als Ersatz von Kartons sparen zum einen Platz. Außerdem ersetzen sie Kunststoff.“

Kopfkissen in Papier

Laut Reimer verzeichnet Mondi Trebsen in diesem Segment ein deutlich gestiegenes Interesse von Kunden. Hierauf aufbauend, hat sich die Fabrik in Kooperation mit der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig auf die Suche nach neuen Interessenten gemacht und ist fündig geworden. „Gelandet sind wir bei den Heimtextilien, die bisher in Folien verpackt wurden“, verkündet der Geschäftsführer. Die Idee: Künftig soll der Kunde seine Matratze oder sein Kopfkissen in Papier verpackt nach Hause tragen und damit die Menge des eingesetzten Kunststoffs reduzieren.

Kontrolliert die Einstellung der Technik: Maschinenführer Christian Wiesner. Quelle: Thomas Kube

Technik wird angepasst

Zurzeit ist Mondi dabei, seine Technik entsprechend anzupassen. „2016 haben wir eine zweite Maschine installiert, an der Säcke für die Automobilindustrie gefertigt werden“, erläutert Werksleiter Alexander Czapka. „Es bedarf lediglich einiger neuer Einstellungen, dann sind wir in der Lage, maßgeschneiderte Papiersäcke für die neue Anwendung liefern zu können.“

Zahlen und Fakten Mondi ist ein weltweit führender Verpackungs- und Papierhersteller. Das Geschäft ist über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg integriert – von der Bewirtschaftung der Wälder über die Produktion von Zellstoff, Papier und Kunststofffolien bis hin zur Entwicklung und Herstellung effektiver Industrie- und Konsumverpackungslösungen. Im Jahr 2020 machte Mondi einen Umsatz von 6,66 Milliarden Euro. Knapp 3000 Mitarbeiter sind in zehn deutschen Standorten angestellt. In der Bundesrepublik gibt es zwei Mondi-Werke, die Papiersäcke erzeugen: in Trebsen und im fränkischen Hammelburg. Der Trebsener Betrieb wurde 1992 unter anderem Namen auf der grünen Wiese errichtet, er übernahm die Belegschaft von der alten Sackfabrik auf dem heutigen Julius-Schulte-Gelände. Seit 1997 firmiert er unter dem Namen Mondi, in dieser Zeit kam es zu mehreren Anbauten und Erneuerungen des Maschinenparks.

Zeitgeist befriedigen

„Papier, wann immer möglich; Kunststoff, wo sinnvoll“, lautet das Leitmotiv von Mondi. Reimer: „Deshalb haben wir auch bei den Baustoffsäcken die Kunststofffolie, die beispielsweise Zement gegen Feuchtigkeit schützt, der Umwelt zuliebe auf die halbe Stärke reduziert. Und es funktioniert.“ Gearbeitet werde an der Idee, sie eines Tages komplett weglassen zu können. „Das wünscht sich der Endverbraucher, so ist der Zeitgeist“, meint der Geschäftsführer.

Seit 500 Tagen unfallfrei

Ein Thema, das nach Czapkas Worten bei Mondi seit jeher ganz oben steht, ist die Sicherheit der rund 180 Beschäftigten. „Ihr Wohlergehen bleibt bei uns oberste Priorität, gerade in diesen unsicheren Zeiten. Seit rund 500 Tagen ist unser Betrieb unfallfrei“, bilanziert er.

Warten auf die Verarbeitung: Riesige Papierrollen in der Produktionshalle. Quelle: Thomas Kube

Corona-Maßnahmen umgesetzt

Eine Expertenrunde habe alle notwendigen Entscheidungen zu Corona getroffen. „Durch umfassende Gesundheitsschutz- und Präventionsmaßnahmen sowie verstärkte soziale Distanzierung und Hygieneprotokolle sorgen wir für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und setzen Maßnahmen um, mit denen sich der kontinuierliche Betrieb weiterhin aufrecht erhalten lässt“, so Alexander Czapka. Regelmäßige Desinfektion, Abstand sowie Mund-Nasen-Schutz seien selbstverständlich geworden. Ein flexibles Home-Office-Konzept und Videokonferenzen würde unnötige direkte Kontakte auf der Verwaltungs- und Managementebene vermeiden.

Keine Produktionseinschränkungen

Am 4. Januar wurde der gesamte Betrieb PCR-Tests unterzogen. Nur ein Mitarbeiter ohne Symptome erhielt ein positives Ergebnis und musste zu Hause bleiben. „Wir hatten zwar über die Zeit hinweg einige Fälle von Corona, aber im Betrieb hat sich niemand angesteckt“, erklärt Volker Reimer. Deshalb sei es zu keinen Produktionseinschränkungen gekommen.

Betrieb sucht Mitarbeiter

Der Schuh drückt an anderer Stelle. „Die berufliche Entwicklung unserer Beschäftigten ist ein fundamentaler Bestandteil der Geschäftsstrategie von Mondi, und die qualifizierte Ausbildung neuer Fachkräfte liegt uns besonders am Herzen“, erläutert Reimer. „Es ist aber schwierig geworden, neue Mitarbeiter zu finden. Auch in diesem Jahr sind wir wieder auf der Suche nach Auszubildenden für technische und kaufmännische Berufe.“ Gebraucht würden außerdem Projektingenieure und Kaufleute für den Verwaltungsbereich. Quereinsteiger, unter anderem Mechatroniker und Schlosser, seien ebenfalls willkommen.

Von Frank Pfeifer