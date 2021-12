Trebsener Sportler trauern: Vereinspräsident Simon Junghanns stirbt 57-jährig

Trebsen/Seelingstädt

Das gerahmte Foto, das ihn mit seinen Goldjungs zeigt, hat einen Ehrenplatz an der Wand des Vereinszimmers. Vor knapp 20 Jahren wurden Trainer Simon Junghanns und seine E-Jugend-Fußballer umjubelter Pokalsieger. Ein Triumph, an den sich der Sportverein Trebsen gern erinnert. Kein Wunder: Die 1. Herrenmannschaft ist derzeit Tabellenletzter.

Die Trebsener Fußballer verabschieden ihren langjährigen Kindercoach Wolfgang Schumann (Mitte). Auf dem Foto ist auch Präsident Simon Junghanns (l.) zu sehen. Quelle: Thomas Kube

Das Sportliche tritt in diesen Tagen in den Hintergrund. Die 130 Mitglieder des SV Trebsen trauern um ihren Vorsitzenden. 57-jährig starb Präsident Simon Junghanns plötzlich und unerwartet. Schatzmeisterin Sabine Herdling reagierte auf die Todesnachricht genauso bestürzt wie Vizepräsidentin Kristina Hoffmann: „Wir sind alle sehr traurig. Simon lebte für den Verein.“

Sportplatz war sein zweites Zuhause

Fast 30 Jahre war er Mitglied. 2004 übernahm der langjährige Übungsleiter das Ehrenamt des Präsidenten und damit Verantwortung für gleich mehrere Sektionen: Ballspielarten, Gymnastik, Wintersport – der SV ist breit aufgestellt. Kaum ein Tag, an dem Junghanns nicht persönlich vor Ort war: „Der Sportplatz wurde sein zweites Zuhause“, lobt ihn Mitstreiter Wolfgang Schumann.

Frank Groß, einstiger Nachwuchstrainer beim SV Trebsen und langjähriger Arbeitskollege von Simon Junghanns. Quelle: Haig Latchinian

Frank Groß, einstiger Trainer, hat mit ihm viele Jahre im Gerüstbau gearbeitet: „Simon war stets direkt, mit klaren Ansagen. Er sagte, was er dachte.“ Er sei ein hilfsbereiter, kräftiger Bursche gewesen, der zum Lachen nicht in den Keller ging: „Er kochte gern und gut. Zur Weihnachtsfeier im Verein kümmerte er sich immer persönlich um Hausschlachtenes.“

Oft zu Scherzen aufgelegt

Vor ein paar Jahren musste er wegen eines schweren Lungenleidens unters Messer: „Wir hatten ihn zwei Tage nach der OP im Krankenhaus besucht und wussten nicht, ob er uns überhaupt schon empfangen würde. Als wir das Zimmer betraten, richtete er sich auf und war gleich zu Scherzen aufgelegt: „Habt ihr keinen Döner dabei?“, fragte er die bass Erstaunten.

Kristina Hoffmann ist Vizepräsidentin des SV Trebsen. Quelle: Haig Latchinian

Vereinsvize Hoffmann ist in Gedanken auch bei dessen Familie: „Simon hinterlässt eine große Lücke.“ Unermüdlich saß er im Vereinszimmer am Computer, schrieb Anträge, hielt den Kontakt zur Stadt und war auch mal sauer, wenn der Rasen in schlechtem Zustand war. Doch schon beim Trödelmarkt zeigte er sich wieder versöhnlich und versüßte das Wiedersehen mit lecker Kuchen.

Betreuer von dementen Heimbewohnern

Sein Stuhl vorm Computer ist nun leer. „Simon wird uns fehlen. Alles kommt so plötzlich, wir sind fix und fertig“, winkt Kristina Hoffmann ab. Der langjährige LVZ-Zusteller arbeitete nach seiner OP als Ein-Euro-Jobber im katholischen Altersheim Seelingstädt, wo ihm zu Ehren ein Gottesdienst geplant ist: „Er kümmerte sich um demente Bewohner“, sagt Pflegedienstleiterin Simone Müller.

Das katholische Altenpflegeheim in Seelingstädt war Arbeitsort von Simon Junghanns. Quelle: Andreas Doering

Auch sie reagiert tief traurig auf den Verlust: „Herr Junghanns ging mit den Bewohnern im Park spazieren, übernahm die Zeitungsschau und den Männerstammtisch. Mit seiner netten Art kam er sehr gut an, traute sich immer mehr zu und bildete sich fort. So stellten wir ihn sogar fest ein.“ Zuletzt fiel der Corona-Test positiv aus, und er konnte seinen Dienst nicht antreten.

Sohn Paul überbringt Nachricht

Das Foto an der Wand des Vereinszimmers zeigt einen überglücklichen Simon Junghanns. Er wirkt sichtlich stolz auf seine Jungs, die gerade den Pott errungen hatten. Einer der Kicker auf dem Bild ist sein Sohn Paul. Damals noch ein Kind, heute längst erwachsen. Er war es am Mittwoch auch, der den engsten Mitstreitern seines Vaters die Todesnachricht überbrachte.

Von Haig Latchinian