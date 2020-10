Trebsener Wartehäuschen nach Brand wieder nutzbar

Trebsen

Durch den Brand am 1. Januar hatte das historische Buswartehäuschen in der Nähe des Trebsener Marktplatzes traurige Berühmtheit erlangt. Nun ist es umfangreich saniert worden und kann wieder genutzt werden. Am Montagnachmittag entfernte der Bauservice Böthgen die Absperrgitter, die über Monate standen und für die er von der Stadt kein Geld verlangte.

Nicht nur dieser Betrieb verzichtete auf Geld. Der ortsansässige Malermeister Bodo Herzog berechnete beispielsweise nur die Farbe, aber nicht seine Arbeitsleistung. Auch Bernd Bubnick, Meister im Maurerhandwerk, der zuvor die Wände verputzt hatte, reduzierte seine Rechnung. Hinzu kamen Spenden von anderen Firmen und aus der Bevölkerung der Stadt. „Für all diese Unterstützung möchte ich mich ganz herzlich bedanken“, sagt Bürgermeister Stefan Müller ( CDU).

Per Unterschriftensammlung zum Wiederaufbau

Vorausgegangen war eine heftige Diskussion um einen Wiederaufbau der Brandruine an der Bundesstraße 107 oder einen Abriss, für den sich die Stadt zunächst entschieden hatte. Mit einer Unterschriftensammlung erreichten die Trebsener ein Umdenken bei Verwaltung und Parlament. Eigentlich sollten die Bürger mit einbezogen werden in die Rekonstruktion des Kleinods.

Firmen statt Ehrenamtliche am Werk

Doch dann kam die Corona-Krise dazwischen. „Es wäre schwierig geworden, beispielsweise die Abstandsregeln der ehrenamtlichen Helfer einzuhalten“, erklärt Müller. Deshalb wurden im Frühling Unternehmen beauftragt. „Sie haben aber glücklicherweise viel zu tun, weshalb sie nur freie Spitzen nutzen konnten“, begründet Bauamtsleiter Steffen Wahle die relativ lange Bauzeit.

Jetzt auch Licht im Wartehäuschen

Als erstes war im Mai der Seelingstädter Dachdeckerbetrieb Schmidt zu Gange. Trockenbauer Michael Schreiber aus Grimma zog innen eine Decke ein. Und der Altenhainer Elektriker Tino Schmidt brachte Strom ins vorher dunkle Wartehäuschen, das nun mittels zwei an die Straßenbeleuchtung angeschlossene LED-Strahler erhellt wird. Eine Sitzbank sponserte Regionalbus Leipzig.

Warnung vor Vandalismus

Summa summarum, so Bauamtsleiter Wahle, bezahlte die Stadt knapp 16 000 Euro. „Ich hoffe, dass sich nun alle Bürgerinnen und Bürger so verhalten, wie es in einer Bushaltestelle zu erwarten ist“, erklärt Bürgermeister Müller. „Und wenn jemand aus dem Rahmen fällt, sollten ihn andere darauf hinweisen, Verunreinigungen zu unterlassen. Das Gebäude soll seine Schönheit behalten.“

Oberschüler wollen Wände noch bemalen

Ein drittes Mal wollen Oberschüler die Wände verschönern, vermutlich im nächsten Jahr. Die erste Bemalung mit Comics fiel Schmierfinken zum Opfer. Die zweite im Pop-Art-Stil wurde durch das Feuer am Abend des 1. Januar zerstört. Die Brandstifter sind nie ausfindig gemacht worden.

Von Frank Pfeifer