Trebsener Wartehäuschen soll verschwinden

Der Brand des historischen Buswartehäuschens im Trebsener Zentrum besiegelte offenbar dessen Ende. Am Montagabend sprach sich der Technische Ausschuss dafür aus, die Brandruine abzureißen und durch einen modernen Glasunterstand ersetzen zu lassen. Die letzte Entscheidung soll der Stadtrat in seiner Sitzung am 28. Januar treffen. Das größere Problem mit fehlenden Jugendtreffs bleibt der Kommune aber erhalten.

Philip Deckwerth wohnt seit 25 Jahren gegenüber des in der Neujahrsnacht zerstörten Gebäudes. „Es verdiente nicht mehr den Namen Buswartehäuschen, sondern war zum Treff vorwiegend junger Leute geworden“, berichtet er. „Dort wurde gesessen, geklönt, Alkohol getrunken und laute Musik gehört. Manche verrichteten ihre Notdurft im Häuschen und dahinter. Leere Flaschen blieben zurück.“

Böller als Brandursache?

Drinnen und draußen wurden nach Deckwerths Beobachtung außerdem in der Silvesternacht Feuerwerkskörper gezündet. „Da waren auch Floriansjünger dabei“, versichert er. Seine Vermutung: Irgendein Böller flog ins Dach, das zu schwelen begann und sich am Abend des 1. Januar entzündete.

Lodernde Flammen: Am Abend des 1. Januar brannte das Wartehäuschen aus. Quelle: Frank Schmidt

Beweisen lassen wird sich der Hergang wohl nie; die Polizei tappt bisher bei ihren Ermittlungen im Dunkeln. Indessen richtet die Stadt ihren Blick nach vorn. „Wir müssen nun entscheiden, was wir mit dem Gebäude machen“, sagt Bürgermeister Stefan Müller ( CDU). „Zwei Wege sehe ich: Wir richten es so her, wie es gewesen ist. Oder wir reißen es ab und bauen eine Haltestelle wie die auf der gegenüberliegenden Straßenseite.“

Neubau billiger als Sanierung

Steffen Lämmel vom Bauamt hat sich schon mal Kostenschätzungen von mehreren Firmen nennen lassen. Demnach würde die Stadt für eine Sanierung rund 21 000 Euro ausgeben müssen. Die Alternative wäre voraussichtlich billiger. „Je nach Angebot liegt der Abbruch bei 3000 oder bis 7200 Euro, dazu käme ein Glashäuschen mit Sitzbank und zwei Einzelsitzen für 6100 Euro“, führt Lämmel aus, gibt aber zu bedenken: „Da es sich ganz früher um ein öffentliches Toilettenhäuschen gehandelt hat, wissen wir nicht, was im Untergrund schlummert und Kosten verursachen könnte.“

Abgeordnete für Abriss

„Auch wenn es teurer wäre, bin ich für den Abriss“, sagt Stadträtin Birgit Bendix-Bade (Gemeinsame Zukunft). „Das ist zwar schade für das Kunstwerk der Oberschüler, die die Wände vergangenen Sommer bemalt hatten. Aber es ist nun sowieso kaputt. Seit ich hier wohne, gibt es Ärger mit der Haltestelle.“

Kunstwerk: Trebsener Oberschüler hatten das Wartehäuschen vergangenen Sommer im Pop-Art-Stil bemalt. Quelle: Frank Schmidt

Auch Bodo Herzog ( CDU) kam zum Entschluss, dass das Haus weg muss. Der Malermeister hatte ihm viermal einen Grundanstrich verpasst, bevor es Schüler verzierten. „Aber die Mauern wurden immer wieder bekritzelt. Und was dann dort geschrieben stand, hinterließ keinen guten Eindruck von Trebsen.“ Als er 1963 nach Trebsen kam, hätten alle noch mehr Respekt gehabt.

Weniger Sitzmöglichkeiten

Von der Oberschule kam zwar zwischendurch die Bereitschaft, an der architektonischen Gestaltung eines Neubaus mitzuwirken. Der Technische Ausschuss setzt aber auf ein heute übliches transparentes Glashäuschen, damit jeder sehen kann, was sich dort abspielt. Die Abgeordneten ziehen durchaus die Gefahr in Betracht, dass die Haltestelle ein Treffpunkt bleibt. Deshalb möchte Markus Praprotnick ( CDU) maximal einen Sitz installieren lassen – für Ältere, die wirklich auf einen Bus warten.

Verkohlte Bank: In der neuen Haltestelle wird es möglicherweise weniger Sitzplätze geben. Quelle: Frank Pfeifer

Jene, die sich im Wartehäuschen bislang getummelt haben, will Anwohner Philip Deckwerth keineswegs rundweg verurteilen. „Sie sind nicht böse“, versichert er. „Wenn meine Frau oder ich zu ihnen gingen und sie baten, leiser zu machen, hat das auch für diesen Abend funktioniert. Aber sie fragten uns auch, wo wie denn ansonsten hin sollen.“

Trebsen fehlt ein Jugendclub

Damit ist das Problem hinter dem Problem benannt: Trebsen verfügt über keinen Jugendclub. „Die Jugendlichen brauchen etwas“, mahnt Manfred Müller ((Bürgerinitiative für eine sichere Zukunft). „Wenn sie sich nicht mehr an der Bushaltestelle treffen können, gehen sie vielleicht wieder in den Kleinen Park und verwüsten ihn.“ Sinnvoll sei allerdings nicht, wenn die Stadt einen Club schafft, den die erste Generation gut nutzt, die zweite einigermaßen weiterführt und die dritte zerstört.

Warnung vor fertiger Lösung

„Ich bin ein gebranntes Kind“, erklärt Praprotnick. „Wir haben schon fünfstellige Summen in Jugendclubs gesteckt und uns um eine Betreuung gekümmert. Trotzdem ging alles schief.“ Deshalb sehe er auch den Vorstoß aus Altenhain kritisch, dort eine Einrichtung zu schaffen. „Ich prophezeie, in fünf Jahren stehen wir dort vor den gleichen Schwierigkeiten“, sagt der Abgeordnete. In der Stadt und den Ortsteilen gebe es genügend Vereine, in die sich Jugendliche einbringen könnten.

Test in Altenhain soll starten

Bürgermeister Stefan Müller will die Bitte aus Altenhain aber nicht von vornherein ausschlagen. Am 21. Januar soll es bei ihm eine größere Gesprächsrunde geben. „Inzwischen war zwar auch ein Vater mit Sohn aus Seelingstädt bei mir, die sich für diesen Ort ebenfalls einen Club wünschen“, sagt er. „Aber ich denke, wir versuchen es erstmal mit dem einen in Altenhain und schauen, wie er läuft.“

