Trebsener bringen Bürgerbegehren gegen Erweiterung der Papierfabrik auf den Weg

Trebsen

Mit einem Bürgerbegehren möchte das Aktionsbündnis „Lebenswertes Wohnen in Trebsen“ die Erweiterung der Papierfabrik „Julius Schulte“ verhindern. Die Gruppe aus Anwohnern von Pauschwitz und Wednig legte jetzt Vordrucke aus, die unterschrieben werden können. Erst wenn sich genügend Einwohner eintragen, besteht für sie die Chance auf einen bindenden Bürgerentscheid.

Im „Bericht aus Berlin“ in der ARD sagte dieser Tage Sachsens Ministerpräsident Kretschmer in Bezug auf den Kohleausstieg: „Wem soll der Bürger noch was glauben?“. Diesen Satz zitiert das Aktionsbündnis und fragt: „Wem sollen wir noch was glauben, wem vertrauen?“

Geredet werde über die Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen und verschärfte Gesetze für den Umweltschutz. „Da passt es gut ins Bild, dass wir eine energieintensive und extrem störende Erweiterung der Papierfabrik akzeptieren sollen, weil es die Stadt ohne diese Fabrik angeblich nicht geben wird“, kritisiert das Bündnis in einer Erklärung. „Hier wird Angst in alle Richtungen verbreitet und Druck aufgebaut.“

Kampf mit Plakaten: Mitglieder des Aktionsbündnisses "Lebenswertes Wohnen in Trebsen" vor ihrer frisch aufgestellten Tafel. Quelle: privat

Selbiges Verhalten würden die Bürger vom Penny-Supermarkt kennen. Bürgermeister und Stadtrat wären jahrelang auf dem Holzweg gewesen. „Erst über 500 Unterschriften und der Hinweis vom Diska-Markt, dass es einen Versorgungsauftrag gibt, haben sie zum Umschwenken bewegt. Jetzt hat man in Pauschwitz zumindest die Chance, dass ein Einkaufsmarkt vor Ort bleibt.“

Zweifel am Stadtrat

Wenig glaubhaft wäre, dass die Stadträte erst im Oktober vergangenen Jahres von den Plänen der Papierfabrik erfahren hätten. Bereits 2019 habe sich das Parlament mit dem Thema beschäftigt, als es um die benötigte Fläche für den Lastwagen-Parkplatz an der Bundesstraße 107 ging. Eine vernünftige Information an die Bevölkerung, beispielsweise über das Amtsblatt, sei bis Oktober 2020 nicht erfolgt.

Zweifel an Fabrik

Das Vertrauen werde nicht größer, wenn die Papierfabrik äußere, der eigentliche Produktionsprozess sei frei von CO2-Emissionen. „Unerwähnt bleibt, dass ein Gaskraftwerk mit 140 Megawatt Leistung und die bestehende Energie- und Dampfversorgung unter anderem mit einem Braunkohlenstaubkraftwerk für mehrere hunderttausend Tonnen Kohlendioxid jährlich sorgen sollen“, meint das Bündnis.

Kampf mit Plakaten: Diese Tafel hat die Papierfabrik "Julius Schulte" neu aufgestellt. Quelle: Uwe Hitschfeld

Zweifel an Behörden

Vom Regionalverband Westsachsen sei bisher kein Veto zu vernehmen gewesen. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr lehne bereits heute eine Verbesserung der Beschilderung für den Lastwagen-Verkehr zum Werk ab. „Wir glauben daher aktuell nicht daran, dass Behörden oder Träger öffentlicher Belange in irgendeiner Weise die geplante Dimension der neuen Fabrik und deren Logistik-Konzept in Frage stellen“, lässt das Bündnis wissen.

Und weiter: „Es reicht uns nicht, ernst genommen zu werden und Verständnis für uns aufzubringen. Wir wollen berücksichtigt werden, aber nicht durch bis zu sechs Meter hohe Schallschutzwände und eine Ampelanlage. Daher haben wir beschlossen, die hohen Hürden der direkten Demokratie in Angriff zu nehmen und ein Bürgerbegehren zu starten.“

Unterschriftenvordrucke liegen aus

Vordrucke für Unterschriften liegen im Löschdepot Pauschwitz und im Lottoshop von Regina Lyko aus. Sie können auch per E-Mail an die Adresse kontakt@aktionsbündnis-lwt.de angefordert werden. Unterzeichnen dürfen Einwohner, die mindestens 18 Jahre alt und länger als drei Monate in Trebsen oder einem der Ortsteile ansässig sind. „Beteiligen können sich alle – auch jene, die für eine Fabrikerweiterung sind, aber wollen, dass die Bürger eine Entscheidung treffen“, sagt Andreas Heinze vom Bündnis.

Unterschreiben zehn Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung, geht das Begehren an den Stadtrat. Dieser muss über dessen Zulässigkeit entscheiden. Sagt er Ja, erfolgt binnen der folgenden drei Monate der Bürgerentscheid. Die Bürger würden dann vor der Frage stehen, ob sie dafür sind, dass die Stadt sämtliche Planungsverfahren für die Erweiterungsvorhaben der Papierfabrik einstellt.

Die Frage für einen Bürgerentscheid Sind Sie dafür, dass die Stadt Trebsen für die Erweiterung der Papierfabrik Julius Schulte GmbH & Co.KG keine planungsrechtlichen Voraussetzungen schafft und deshalb die Bebauungsplanverfahren für • den Bebauungsplan Nr. 9 „Sondergebiet Papierherstellung An der Pauschwitzer Straße“ der Stadt Trebsen, • den Bebauungsplan Nr. 10 Sondergebiet „Verkehrsentlastungsfläche für Sondergebiet Papierherstellung An der Pauschwitzer Straße“ der Stadt Trebsen und • die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Industriegebiet I – Trebsen- Pauschwitz“ der Stadt Trebsen • sowie das 1. Änderungsverfahren des Flächennutzungsplans in mehreren Bereichen einstellt und nicht weiterverfolgt?

Von Frank Pfeifer