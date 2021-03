Trebsener erhöhen Druck gegen Erweiterung von Papierfabrik

Trebsen

Aktionsbündnis „Lebenswertes Wohnen in Trebsen“ nennen sich jetzt die Einwohner, die gegen die von der Papierfabrik „Julius Schulte“ ins Auge gefasste Betriebserweiterung mobil machen. Mit einem offenen Brief an den Bürgermeister und einer Unterschriftensammlung erhöhten sie nun ihren Druck. Sogar ein Bürgerbegehren erwägen sie.

In dem Schreiben, das Birgit Bönitz an Bürgermeister Stefan Müller (CDU) und die Stadtratsabgeordneten verteilte, heißt es, dem Unternehmen gehe es nur um Profit und nicht um das Wohl der Stadt. Anders als der frühere Erbauer und Eigentümer der Papierfabrik, Johannes Wiede, der viel für Pauschwitz und ganz Trebsen getan habe, würden sich die heutigen Eigentümer in Düsseldorf nicht für die Probleme der Stadt interessieren.

Bürger kommen sich wertlos vor

Mit dem Druckmittel „Arbeitsplätze“ ließe sich alles andere totschlagen: Gesundheitsbelastung, Verkehrslärm, Klimawandel, Gefahren für Kinder durch den Verkehr, Entwertung von Grundstücken in der Umgebung. „Sind die Menschen, die hier wohnen, nichts wert?“ fragen die Autoren des Briefs. Sie seien es, die in Trebsen Monat für Monat Steuern zahlen.

Forderung nach lebenswertem Wohnen

Trebsen habe es in den vergangenen 30 Jahren „nicht geschafft, ein zukunftsorientiertes städtebauliches Konzept auf die Beine zu stellen, das den Bürgern lebenswertes Wohnen mit Tourismus und Freizeitmöglichkeiten aufzeigt in Koexistenz mit verträglichem Gewerbe, Handel und Dienstleistungen.“ Stattdessen werde seit 20 Jahren eine Monoindustrie gefördert, die Stück für Stück nur ihre Interessen durchgesetzt habe.

Bürgerbegehren denkbar

„Wir lassen unsere Argumente nicht mehr vom Tisch wischen“, betonen die Verfasser vom Aktionsbündnis. Zusammen mit dem Brief übergaben sie eine Liste mit 102 Unterschriften gegen den Bau einer Mega-Papierfabrik an den Bürgermeister. Gedacht ist sie, so Birgit Bönitz, als symbolische Geste, in der sich die Meinung der Bürger widerspiegelt. Sollten es sie und ihre Mitstreiter jedoch für erforderlich halten, würden sie sogar ein Bürgerbegehren auf den Weg bringen.

Vorwurf der Erpressung

Der Stadt werfen sie vor, sich von Schulte erpressen zu lassen. Das sei zwischen den Zeilen aus einem Interview hervorgegangen, das Stefan Müller der LVZ gab. „Kommt es nicht zur Erweiterung, so teilte uns das Unternehmen mit, sieht es mittelfristig keine Zukunft für den Standort“, hatte der Bürgermeister formuliert. Der Interpretation seiner Worte durch das Aktionsbündnis widerspricht er allerdings: „Die Julius Schulte GmbH & Co. KG hat die Stadt Trebsen nicht erpresst.“

Bürgermeister dankt für Interesse

Die Sorgen, Ängste und Probleme zu den geplanten Veränderungen der Fabrik habe er zur Kenntnis genommen. „Auch die Stellungnahmen zu den in diesem Zusammenhang laufenden Verfahren habe ich alle gelesen“, versichert Müller und wendet sich an das Bündnis: „In diesem Zusammenhang bedanke ich mich schon heute für Ihre Vorschläge und Ihr Interesse an der Zukunft unserer Heimatstadt.“

Beratungen frühestens im Mai

Zu keiner Zeit sei es seine Absicht gewesen, die Argumente der Bürger vom Tisch zu wischen. In den anstehenden Abwägungen müsse die Stadt alle Interessen berücksichtigen. „Die gewissenhaften Vorarbeiten zu diesem Schritt würden jedoch noch Zeit in Anspruch nehmen, weshalb er, Müller, um Verständnis bitte, inhaltlich nicht vorgreifen zu können. „Derzeit gehen wir davon aus, zu diesen Sachverhalten frühestens im Mai oder Juni 2021 beraten zu können“, kündigte er an. Die Bürger würden vorher in geeigneter Weise informiert.

Von Frank Pfeifer