Trebsener fühlen sich von Penny erpresst

Trebsen

Es rumort mächtig im Trebsener Süden. Seit Herbst führen die Erweiterungspläne der Papierfabrik „Julius Schulte“ zu Protesten. Nun empfinden viele Einwohner eine zweite Ankündigung als Schlag in die Magengrube. Penny will sich aus ihrem Gebiet zurückziehen und im Norden von Trebsen einen neuen Markt bauen. Kritikern gelang es am Dienstagabend zur Stadtratssitzung beim dritten Anlauf, einen Beschluss zum Verkauf kommunaler Grundstücke an den Discounter hinauszuschieben.

Den ersten Vorstoß unternahm Regina Lyko von der Bürgerinitiative für eine sichere Zukunft (BI). Mit Unterstützung von Volker Killisch (Wählervereinigung Altenhain) und Andreas Hufnagel (NPD) brachte sie den Antrag ein, das Thema von der Tageordnung zu streichen, „um manche Dinge vorher zu klären.“ Sie scheiterte. Bevor nun die zahlreich vertretenen Einwohner das Wort erhielten, hob Bürgermeister Stefan Müller (CDU) zu Erklärungen an.

Penny will an die B 107

Demnach ist Penny schon vor vielen Jahren auf die Stadt zugekommen mit dem Wunsch, sich an der Bundesstraße niederlassen zu können, weil dort mehr Kundschaft erhofft wird. Die zuletzt ins Auge gefasste Idee, den Supermarkt an die Einmündung der Industriegebietsstraße in die B 107 zu verlegen, lasse sich nicht umsetzen, weil laut Gesetz ein solches Geschäft an eine Wohnbebauung grenzen müsse. Wie berichtet, soll jetzt nach den Plänen der Papierfabrik Schulte an dieser Ecke ein riesiger Lastwagen-Parkplatz entstehen.

Guter Preis für Betonplatte

Als Alternative könnte die Stadt ein Areal zwischen Thomas-Müntzer-Gasse und sogenannter Betonplatte am nördlichen Ortsausgang von Trebsen anbieten. Seit 2016 gehören ihr dort Grundstücke, auf denen ein Parkplatz für Großveranstaltungen angelegt werden sollte. Laut Kämmerin Iris Kösler wurde mit dem Makler von Penny verhandelt und der Preis auf mehr als das Doppelte des Bodenrichtwerts hochgeschraubt; der Quadratmeter soll 27,50 Euro kosten. Müller stellte klar: „Penny gab uns zu verstehen, dass sie sich ganz aus Trebsen zurückziehen, falls sie kein Land von uns erhalten.“

Zur Debatte stehender neuer Standort: Hier im Norden von Trebsen in Richtung Wurzen könnte Trebsen Land für einen Penny-Markt anbieten. Quelle: Thomas Kube

Tragödie für ältere Menschen

Im Publikum gab es kein Halten mehr. Die Verlegung ergebe keinen Sinn, weil dann beide Supermärkte Trebsens nur 150 Meter voneinander entfernt stünden, hieß es aus den Gästereihen. Währenddessen ginge vor allem den Älteren, die zu Fuß, per Rad oder mit dem Rollator zum Penny kommen, eine wichtige Einkaufsmöglichkeit inmitten ihres Wohnumfelds verloren.

Nachnutzer gesucht

Gefragt wurde, inwieweit die Stadt Alternativen auslotete. Hat sie einen anderen Betreiber für den jetzigen Supermarkt gesucht? Ließe sich das Gebäude eventuell erweitern, um Penny den Wunsch nach Vergrößerung zu erfüllen? Doch Bürgermeister Müller musste abwinken. „Es gibt zwar genügend Platz, aber Penny möchte nicht nur mehr Verkaufsfläche, sondern in erster Linie einen Platz an der B 107“, erklärte er. Hinsichtlich der Nachnutzung des jetzigen Marktes habe er mit anderen Supermarktketten gesprochen, sei aber nicht erfolgreich gewesen. „Wer Kontakte hat, möge sich bei mir melden“, rief er auf.

Zweiter Antrag scheitert

Deutlich wurde, dass niemand über den Entschluss von Penny glücklich ist. Die Gefahr, nur noch mit Diska als einzigem Supermarkt dazustehen, falls der Flächenverkauf platzt, konnte aber auch niemand wegdiskutieren. „Ich würde es außerordentlich bedauern, wenn uns Penny verlässt, aber ich lasse mich auch nicht gern erpressen“, brachte der Abgeordnete Manfred Müller (BI) das Dilemma auf den Punkt. Um noch einmal alle Möglichkeiten der Stadt auszuloten, stellte er den Antrag zur Geschäftsordnung, den Verkaufsbeschluss in die Ausschüsse zurückzuverweisen. Bei der Abstimmung kam es zum Patt, womit sein Vorstoß keine Mehrheit gefunden hatte.

Raffinesse bringt Kritikern Erfolg

Weil über dieses Votum nicht so recht Freude aufkam und auch andere Abgeordnete das Wort Erpressung in den Mund nahmen, hakte Manfred Müller nach. „Wir möchten vor einem Beschluss detaillierte Angaben, was Penny vorhat, wie groß sie bauen wollen und welchen Nutzen das der Stadt bringt“, erklärte er und formulierte einen Sachantrag mit dem gleichen Ziel, das Thema nochmals in den Ausschüssen zu behandeln. Damit kam er durch, im Publikum brauste Beifall auf.

Von Frank Pfeifer