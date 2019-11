Trebsener genervt von Straßenschäden

Trebsen

Der schlechte Zustand ihrer Straße nervt Anwohner des Kastanienwegs in Trebsen. Sie schrieben deshalb einen Protestbrief ans kommunale Bauamt, erhielten aber, wie sie sagen, eine unzulängliche Antwort. Zur Stadtratssitzung in dieser Woche machten nicht nur sie ihrem Ärger Luft. Es gibt ein Problem, das noch mehr Trebsener bewegt.

Schwere Fahrzeuge zerstören Straße

Im September vergangenen Jahres, so die Beschwerdeführer, wurden Risse im Asphalt des Kastanienwegs mit Flüssigteer verfüllt. Doch diese hätten sich inzwischen wegen einer Verkehrsbelastung, die es dort normalerweise nicht gibt oder geben sollte, erneut geöffnet. Lastwagen aus der Papierfabrik würden durch das Wohngebiet rollen, obwohl sie da nichts zu suchen hätten. Außerdem sei ein Bagger der Deutschen Glasfaser ( DG) zu Gange gewesen, mit dem der Kanal fürs Breitbandkabel geschachtet wurde. Die schweren Fahrzeuge hätten die Teerverfüllung rausgequetscht und den Asphalt teilweise eingedrückt.

Bauamtsleiter kündigt Ortsbesichtigung an

Im Antwortschreiben aus dem Rathaus sei nur auf die Arbeiten der DG eingegangen worden, monierten die Bürger. Warum die Problemlage offenbar nicht richtig erfasst wurde, will Bauamtsleiter Steffen Wahle in seinem Verantwortungsbereich prüfen. Er sicherte zu, sich am Dienstag die Lage vor Ort anzuschauen.

Breitbandausbau in der Kritik

Für die Bewohner ist auch unverständlich, warum der Schacht der DG seit Monaten nur provisorisch verfüllt ist. Freiliegender Schotter gelangte schon in die Entwässerungsschleusen des Kastanienwegs. Wie sich zur Stadtratssitzung herausstellte, warten auch in anderen Gebieten der Kommune Menschen sehnsüchtig auf ordentliche Deckenschlüsse.

Die Frage, bis wann die DG ihre Arbeiten abschließen müsse, beantwortete Bürgermeister Stefan Müller ( CDU): „Es gibt kein zeitliches Limit.“ Ein Kommentar aus dem Publikum: „Dann wurden die Verträge eben stümperhaft gemacht.“ Müller verwies indessen darauf, dass die Deutsche Glasfaser bereits in der September-Sitzung des Stadtrats Auskunft zur Thematik gegeben hatte. „Es ist auch im Interesse der Stadt, dass alles beendet wird“, betonte er. „Deshalb bleiben wir mit dem Unternehmen in Kontakt.“

Deutsche Glasfaser verspricht saubere Deckenschlüsse

Gegenüber der LVZ erklärte der DG-Projektmanager Bau, Mirko Ertel: „Ist ein Kanal noch offen, dann heißt das, wir haben noch nicht alle Hausanschlüsse des betreffenden Straßenzugs verlegt.“ Erst wenn sie komplett in die Erde gebracht sind, sei es sinnvoll zu asphaltieren. „Die Oberflächen werden wir in jedem Fall so wiederherstellen, dass sie so gut wie vorher sind“, versprach Ertel.

Nächste Woche Spühlbohrungen

Zum weiteren technischen Ablauf führte er aus: „Die Glasfaserverbindung von Brandis nach Altenhain ist noch nicht komplett. Es fehlen uns zwei Spühlbohrungen durch eine Kreisstraße und eine Bahntrasse. Geplant sind sie für nächste Woche, die Genehmigungen liegen vor.“ In Altenhain könnten damit diesen Monat die Aktivierungen der Hausanschlüsse beginnen. Für die weitere Trasse über Seelingstädt zur Kernstadt seien 60 Prozent der Genehmigungen bei der DG eingetroffen. Für die Staatsstraße 47 stünden sie aber noch aus.

Von Frank Pfeifer