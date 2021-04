Trebsener protestieren mit Menschenkette gegen die Papierfabrik-Erweiterung

Trebsen

Für einen Wochenendtag ungewöhnlich viel Betrieb herrschte am Sonnabend in der Pauschwitzer Straße in Trebsen. Grund dafür war der Aufruf des Aktionsbündnisses Lebenswertes Wohnen Trebsen zu einer Menschenkette, dem rund 150 Bewohnerinnen und Bewohner der Kommune an der B 107 gefolgt waren.

Während Bürgermeister Stefan Müller (CDU) zeitgleich mit Stadträten, Landrat Henry Graichen (CDU) und Vertretern der Julius Schulte-Papierfabrik zu einer Klausur im Zusammenhang mit den Erweiterungsplänen des Industrieareals in der Pauschwitzer Straße zusammengekommen war, machten am Ort der geplanten Erweiterung die von dieser unmittelbar betroffenen Anwohner sowie weitere Gegner der Pläne ihrem Unmut Luft.

Sinnbild der aktuellen Situation

„Dass wir hier draußen stehen, während die Entscheidungsträger hinter verschlossenen Türen zusammensitzen, ist ein Sinnbild der aktuellen Situation“, so Aktionsbündnis-Mitstreiter Andreas Heinze. Grundtenor bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Menschenkette war das Unverständnis darüber, dass sich sowohl Bürgermeister als auch Stadträte weigerten, eine der geplanten Trebsener vergleichbare Anlage im Landkreis Anhalt-Bitterfeld zu besichtigen. „Abgesehen von den unmittelbar betroffenen Anwohnern wird die neue Anlage auch Auswirkungen auf weitere Trebsener Stadtteile sowie Neichen auf der anderen Muldeseite haben“, so Heinze.

Im Zusammenhang mit der Anlage in Sachsen-Anhalt gebe es anhaltende Proteste der Anwohnerschaft aufgrund massiver Geruchsbelästigungen. Großes Kopfzerbrechen bereitet den Pauschwitzern zudem das zu erwartende erhöhte Lkw-Aufkommen. „Statt mit täglich 100 müssen wir dann mit 400 Fahrzeugen rechnen“, gibt Anwohner Bert Kretzschmar zu bedenken. „Die Auswirkungen für die Kindertagesstätte in der Bahnhofstraße mag man sich gar nicht ausdenken“, so Kretzschmar, der fordert, den bestehenden Flächennutzungsplan so zu belassen wie er ist.

Blick nach Nordrhein-Westfalen

Anwohner Sylvio Franz rät Bürgermeister und Stadträten zudem, einen Blick nach Nordrhein-Westfalen zu werfen. „Dort nämlich gibt es für Bauprojekte dieser Größenordung Mindestabstände von bis zu 300 Metern, während man sie in Sachsen den Hausbesitzern quasi vor die Nase setzen kann.“ In diesem Zusammenhang empört sich Franz grundsätzlich darüber, dass die Planung eines solchen Megaprojektes überhaupt in die Hände einer kleinen Stadt wie Trebsen gelegt werde.

„So etwas gehört meines Erachtens vielmehr auf den Tisch einer Landeregierung, die über das nötige Wissen hinsichtlich geeigneter Standorte verfügen sollte, an denen die Interessen der Investoren nicht mit denen der Bürger kollidieren.“ In Trebsen sei offensichtlich, dass Versäumnisse bei der Ansiedlung kleinerer Gewerbe jetzt mittels einer Großinvestition ausgeglichen werden sollten. „Und wir Anwohner sollen die Zeche bezahlen.“

Rücktritts-Forderung hat Bestand

Um den Bürger-Unmut darüber zu kontrollieren, wird der Einschätzung des Aktionsbündnisses Lebenswertes Wohnen Trebsen zufolge seitens des Unternehmens eine Drohkulisse aufgebaut. „Man gibt der Stadt zu verstehen, dass das Werk ohne eine Erweiterung mittelfristig keine Zukunft haben werde“, beklagt Andreas Heinze und hält die von dem Aktionsbündnis an den Trebsener Bürgermeister gerichtete Aufforderung zum Rücktritt aufrecht.

„Und zwar solange, bis eine vernünftige und zeitgemäße Kommunikation mit den Bürgern zustande kommt.“ Man fordere von den eigenen Volksvertreterinnen und Volksvertretern Transparenz, Weitsicht, Objektivität sowie die Bereitschaft, sich intensiv mit den Auswirkungen einer Mega-Fabrik zu beschäftigen.BU: Protest: Mit deutlichen Worten brachte die Anwohnerschaft der Trebsener Papierfabrik am Sonnabend zum Ausdruck, was sie von den Erweiterungsplänen hält.

Von Roger Dietze