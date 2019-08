Trebsen

Ein Nachspiel im Stadtrat hatte die Kritik des Sportvereins Trebsen am Zustand des frisch sanierten Fußballplatzes. Bürgermeister Stefan Müller ( CDU) schoss gegen Vereinschef Simon Junghanns zurück. Auch zwei Abgeordnete konterten.

Vorletzte Woche hatte sich Junghanns an die LVZ gewandt. Er bemängelte unter anderem, dass auf dem Rasen kniehoch und großflächig gelb blühendes Unkraut wächst. Vor den Toren gebe es Flecken, auf denen die erst neu aufgegangenen Halme nur wurzelnah sprießen beziehungsweise verbrannt sind.

Bürgermeister nimmt sich Vorstand zur Brust

Für Anfang August sei die Übergabe geplant gewesen, erklärte nun Bürgermeister Müller. „Dass jemand vorher die Presse zu sich ruft, ist nicht in Ordnung und hat mich geärgert. So geht man nicht zwischen Pächter und Verpächter um.“ Er habe das Gespräch mit dem Vorstand der Kicker gesucht und deutlich angemahnt, eine solche Vorgehensweise dürfe sich nicht wiederholen.

Gleichzeitig habe er sich auf dem Sportplatz die Probleme angeschaut, von denen er nach eigenem Bekunden nichts wusste. Junghanns habe sich zwar in der Vergangenheit mehrfach ans Bauamt gewendet. „Unsere Mitarbeiter hatten nach ihren Begriffen genügend gehandelt“, sagte Müller und räumte zugleich ein: „Die Kommunikation lief aber vielleicht nicht ideal, so dass der Verein dachte, er wird nicht ernst genommen. Wer sich jedoch nicht verstanden fühlt, sollte zum Chef, also zum Bürgermeister, gehen.“

Mängel sollen behoben werden

Die von Junghanns geschilderten Mängel im Rasen bestätigte Müller. Dass das Grün im Strafraum auf der Seite des Kleinspielfelds so dürftig aussieht, liege daran, dass selbst die erweiterte Beregnungsanlage das Wasser nicht bis dorthin spritzt. „Hoffentlich lässt sich da etwas mit den Einstellungen an der Anlage machen“, sagte das Stadtoberhaupt.

Fehlendes Wasser: Hausmeister Frank Reinhardt fährt mit dem Rasentraktor über kahle Flecken. Quelle: Frank Schmidt

Auch die Wildkräuter habe die Verwaltung im Blick. „Das hat etwas mit dem Bauablauf zu tun“, erläuterte Müller. „An Stellen, wo frisch angesät wurde, kann nicht so kurz gemäht werden. Aber wir werden alles tun, dass der Platz bespielbar wird.“ In beiden Punkten sei die Stadt in Kontakt mit der Fachfirma, die Beregnungsanlage und Rasen hergestellt haben.

Freigabe am 5. August

Vorerst sollen auf dem Sportplatz die Herrenmannschaften und die Kinder des SV Trebsen wieder trainieren können. „Laut Plan ist für den 8. September das erste Heimspiel der Herren angesetzt“, sagte Simon Junghanns der LVZ, der sich ansonsten nicht noch einmal öffentlich zum Thema äußern will. „Die Probleme wurden mit dem Bürgermeister geklärt“, hielt er sich bedeckt.

Stadträte kritisieren den SV

Von einem Schlusspfiff nach der Aussprache zwischen Müller und Verein kann aber keine Rede sein. Im Stadtrat trat Birgit Bendix-Bade (Gemeinsame Zukunft Trebsen/ Altenhain/Neichen/ Seelingstädt) nach. „Der SV Trebsen weiß gar nicht, wie gut er es hat“, sagte sie. „Es gibt eine Förderung, weil auf dem Platz auch der Schulsport läuft – trotzdem kommen von dort immer nur Forderungen, Forderungen, Forderungen. Die Vereine in unseren Ortsteilen machen hingegen alles alleine, und man hört von ihnen keine Klagen.“

Einen Schritt weiter in seinen Äußerungen ging Manfred Müller (Bürgerinitiative für eine sichere Zukunft). „Das Verhalten des SV Trebsen wird meine weiteren Entscheidungen im Rat beeinflussen, wenn es wieder einmal um Geld geht“, erklärte er. „Für mich ist unverständlich, was da geschah.“

200 000 Euro Investitionen

Rund 200 000 Euro wurden seit dem Vorjahr in den Sportplatz investiert, 80 Prozent davon erhielt die Stadt über das europäische Leader-Programm. Zunächst ließ die Kommune die Beregnungsanlage des großen Fußballfeldes von drei auf elf Unterflur-Regner erweitern sowie die Pumpen- und Regelungstechnik erneuern.

Investition: Eine neue Tartanschicht erhielt das Kleinspielfeld im April. Quelle: Thomas Kube

In einem weiteren Schritt wurden auf dem Gelände rund 40 Bäume gefällt, die zum Teil alt und von Pilzen befallen waren. Wurzeln hatten Teile der Tartanbahn angehoben, so dass diese riss. Ersatzpflanzungen erfolgten nicht nur an Ort und Stelle, sondern auch an der Bundesstraße 107.

Zuletzt erhielten die Tartanbahn, das eingezäunte Kleinspielfeld und die Weitsprunganlage Kunststoffschichten. Auf dem großen Feld wurde teilweise neuer Rasen ausgesät.

Von Frank Pfeifer