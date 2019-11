Ton, Lehm, Kaolin: Bei einem Kunsthandwerksprojekt in der Schaddelmühle tauchen Grimmaer und Burkhartshainer Kinder in die Welt der Keramik ein. Dabei stoßen sie auf das Triadische Ballett eines Bauhauskünstlers.

Geo-Projekt - Triadisches Ballett tanzt in der Schaddelmühle bei Grimma