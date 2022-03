Belgershain

Stand heute gehen in Belgershain am 12. Juni zwei Kandidaten und eine Kandidatin ins Rennen um die Nachfolge von Bürgermeister Thomas Hagenow (parteilos). Wie mehrfach berichtet, steht der 73-Jährige, der seit drei Legislaturperioden und damit insgesamt 21 Jahren der Kommune ehrenamtlich vorsteht, nicht noch einmal zur Wahl.

Bislang drei Kandidaten

Aus den Reihen der Belgershainer Wählervereinigung wurde am Donnerstag Guido Mai zum Bürgermeister-Kandidaten gekürt. Der 55-jährige Polizeibeamte lebt in Threna, wo er auch dem örtlichen Dorfclub vorsitzt. Ebenfalls in Threna beheimatet ist die Einzelkandidatin Melanie Hasselbacher, eine 37-jährige Finanzcontrollerin. Dritter in der Belgershainer Kandidaten-Runde ist der vom AfD-Kreisverband ins Rennen geschickte Alexander Kerschke, der in diesem für die Veranstaltungsorganisation verantwortlich zeichnet.

Regeln der Mehrheitswahl

Die Belgershainer Bürgermeisterwahl wird nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl durchgeführt. Als gewählt gilt derjenige Bewerber respektive diejenige Bewerberin, der/die mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen und damit die absolute Mehrheit auf sich vereint. Erzielt niemand die absolute Mehrheit, ist ein zweiter Wahlgang erforderlich. Bei diesem ist der-/diejenige mit der höchsten gültigen Stimmenzahl und damit der relativen Mehrheit gewählt.

Von Roger Dietze