Trödel-Café in Grimma – wie ein Haus der 1000 Dinge

Grimma

Der Platz reicht nicht aus, um alles auszubreiten. Dabei haben die Mitarbeiter des Mehrgenerationenhauses (MGH) „Alte Feuerwehr“ am Nicolaiplatz in Grimma derzeit den ganzen Raum zur Verfügung, in dem sonst Schulungen über die Bühne gehen. Auf zwei großen Tischen und in jeder erdenklichen Ecke sind Gegenstände drapiert, die Leute nicht mehr brauchten. Willkommen im Trödel-Café.

Von Sammeltassen bis Schmuck

Der Raum atmet frühere Zeiten: Ganze Kaffee-Services, Kaffeekannen und Sammeltassen, sorgsam geschliffene Gläser, Schalen und Schüsseln, Andenken aus Bulgarien oder Afrika, Vasen, Bücher, Bilder und selbst Schmuck: Trödel-Freunde können hier montags bis donnerstags von 11 bis 16 Uhr reinschauen und fündig werden – und nebenbei in der Begegnungsstätte ein „Schälchen Heeßen“ genießen oder auch nur ein Glas Wasser trinken. Schätzungsweise um die 1000 Einzelstücke liegen aus, so dass MGH-Koordinatorin Angelika Sallat (73) den Vergleich vom „Haus der 1000 Dinge“ wagt. Lücken werden rasch geschlossen und immer mal andere Gegenstände ausgelegt.

Anzeige

Jeder Euro für die soziale Arbeit des Hauses

Seit dem Sommerbeginn lädt das Trödel-Café ein und hat zunächst noch bis zum 27. August geöffnet. Täglich geht etwas über den Tisch, weiß Sallat zu berichten – wenn auch der Zuspruch höher sein könnte. Immerhin kommt jeder Cent und Euro, den die Erwerber in die Spendenbüchse stecken, der sozialen Arbeit des Mehrgenerationenhauses zugute.

Weitere LVZ+ Artikel

Interessenten sollen Preis selbst nennen

Zwischen 50 Cent und bis zu 15 Euro machen die Interessenten locker. „Wir geben keinen Preis vor“, erzählt Sallat. Die Trödel-Suchenden werden vielmehr gefragt, wie viel Geld sie für das begehrte Stück geben würden. Meist wird man sich schnell einig. Besucherin Ursula Hinze, auch ehrenamtliche Mitarbeiterin des Hauses, hat aber gefeilscht, als sie eine praktische Tasche mit kleinen Rädern in ihren Besitz bringen wollte. Am Ende war sie ihr fünf Euro wert. Das Trödel-Café sei eine „sehr gute Sache“, erzählt sie, „weil man immer mal wieder eine Kleinigkeit entdeckt, die man brauchen kann“. Sie gehe auch gern über Flohmärkte.

Im Trödelcafé des Mehrgenerationenhauses „Alte Feuerwehr“ in Grimma: Koordinatorin Angelika Sallat (r.), Praktikantin Melanie Fuchs und Besucherin Ursula Hinze (l.). Quelle: Frank Prenzel

Gut erhaltene Dinge, die andere ausrangieren, fliegen dem MGH förmlich zu. Der Ursprung findet sich in den 1990er-Jahren, als die städtische Stiftung „ St. Georgenhospital“ mit der Betreuung der Menschen im PH9 genannte Hochhaus begann und die Kleiderkammer aufbaute. Durch Haushalt-Auflösungen und private Spenden, erzählt die 73-jährige Sallat, versiegte der Fundus schon damals nicht. Heute ist das zwölf Jahre alte Mehrgenerationenhaus eine Adresse, wenn Leute noch nützliche Sachen nicht einfach wegschmeißen und verschenken wollen.

Gute erhaltene Kleidung geht nach Polen

Vor allem Kleidung überlässt das MGH seit mehreren Jahren dem Caritas-Verband im ostpolnischen Lublin. Derzeit wird wieder ein Transport vorbereitet, informiert Sallat. Ziel sei es, die vielen, noch brauchbaren Dinge nicht wegzuwerfen, sondern ihnen einen neuen Sinn zu geben, erklärt sie.

Anliegen: Menschen ins Gespräch bringen

Deshalb wird im Grimmaer MGH die Ware zum Erwerb ausgebreitet, wenn es passt – etwa zum Stadtfest, rund um Ostern oder Weihnachten. Das sommerliche Trödel-Café ist nun eine Premiere und der Corona-Pandemie geschuldet. Weil Treffs mit vielen Menschen seit März nicht möglich sind, etwa die Frühstücksoase, Uno Mondo oder die Deutschkurse für Flüchtlinge, kamen die MGH-Mitarbeiter auf die „Flohmarkt“-Idee. „Wichtig ist uns, dass die Leute auf einen Kaffee bleiben und ein Schwätzchen halten“, betont Sallat. Hauptanliegen sei es, dass die Menschen im Haus ins Gespräch kommen – und vielleicht auch Erinnerungen über die alten Sachen hervorkramen.

Von Frank Prenzel