Trotz Corona: Initiative aus dem Landkreis Leipzig reist auf den Westbalkan

Während hier zu Lande die meisten ihr abgespecktes Weihnachten planen, wollen Ralph Rüdiger und Max Schöpe nichts von Gänsebraten wissen. Nach negativem Coronatest reisten beide ins Armenhaus Europas. Dorthin, wo Menschen nach dem Erdbeben von 2019 in Zelten hausen, frieren und mitunter barfuß laufen. „Perspektiven für Kinder auf dem Westbalkan“ heißt der Verein aus dem Landkreis Leipzig. Seit 2014 sammelt er Spenden und hilft vor Ort.

Max Schöpe übergibt im Kosovo dringend benötigte Lebensmittelspenden. Quelle: privat

In einem Slum nahe der kosovarischen Hauptstadt Pristina wurden 75 Familien mit dringend benötigtem Brennholz versorgt, 33 mit Lebensmittelpaketen bedacht. Schwerpunkt bei den Rationen war nach Angaben des Vereins vor allem frisches Obst. In Zeiten der Pandemie solle das Immunsystem der Not leidenden Bewohner gestärkt werden, so Rüdiger. Vor einem knappen Jahr waren die Sachsen mit Sachspenden da. Winterschuhe, Jacken, Kindersachen – es fehle an allem.

Hilfe für Familien im Slum nahe Pristina

In wenigen Tagen, informiert der umtriebige Vereinschef, gehe ein weiterer Hilfstransport aus Gütersloh ab. Mit Geldern von Spendern aus Leipzig und Umgebung seien Hygieneartikel, Spielsachen sowie Schulmöbel angeschafft worden und inzwischen nach Ostwestfalen gebracht worden. Der dort ansässige Partnerverein „Familien in Not“ fährt die Lieferung direkt zu den Ärmsten der Armen.

Die Sachspenden aus Leipzig und Umgebung wurden kürzlich nach Gütersloh gebracht. Von dort erfolgt dann der Transport zusammen mit weiteren benötigten Gütern in den Kosovo. Quelle: privat

Dank der im Spätsommer gesammelten Spenden konnte der Verein zuletzt Geld an die Hilfsorganisation Balkan Sunflowers Kosova (BSFK) überwiesen, der davon im November kinderreiche Familien mit weiteren Lebensmittelpaketen versorgte. Damit nicht genug: Am Mittwoch fahren Rüdiger und Schöpe weiter nach Albanien. Im dortigen Kinderheim „Rreze Dielli“ konnten die Mädchen und Jungen Corona-bedingt vorerst nicht mehr untergebracht werden.

Rettung für Kinderheim in Albanien

Laut Rüdiger würden sie dank Spenden jedoch weiter notdürftig versorgt und bekämen täglich eine warme Mahlzeit. „Dabei ist es erst einmal wichtig, dass es das Heim überhaupt noch gibt“, sagt er. Wie berichtet, stand das Objekt vor dem Aus, nachdem ein Großspender abgesprungen war. Vor anderthalb Jahren überreichten die Rand-Leipziger 5500 Euro und trugen damit zur Rettung des Hauses bei.

Lebensmittel und Brennholz sind angekommen: Kinder nahe der kosovarischen Hauptstadt Pristina. Quelle: privat

Überregional bekannt wurde der Verein vor allem durch den Einsatz für das Roma-Mädchen Medina. Das Kind wurde 2015 in Deutschland an der Hüfte operiert. Die Ärzte setzten Platten mit Schrauben und Drähten ein. Anderthalb Jahre später und zurück im Kosovo musste alles entfernt werden. Doch es fehlte an Geld. Die Helfer aus der Region Leipzig sammelten 3000 Euro und ermöglichten dem Kind damit die nötige OP in Pristina.

Abstandsregeln auf dem Westbalkan ein Muss

Entsprechend traurig war Rüdiger, dass er Medina diesmal nicht wie sonst fest in die Arme schließen konnte. Auch den anderen Kindern in Fushe Kosovo wollte er wegen der Pandemie nicht die Hand reichen. Abstand, Hygiene und FFP2-Masken seien auch auf dem Westbalkan erforderlich: „Damit wir gesund nach Hause zu unseren Familien fliegen können“, sagt der Vereinschef.

