Trotz Schmuddelwetters: Zehn Freizeittipps für Familien im Leipziger Land

Landkreis Leipzig

Schnee würde in die Jahreszeit gut passen, aber nix da: Es bleibt grau, nieselig und kalt. Was können Familien bei diesem tristen Wetter unternehmen? „Tja, soviel ist derzeit leider nicht los“, war in Tourismusbüros der Region zu hören. Trotzdem ließen sich zehn Tipps für verschiedene Geschmäcker finden. Oft gilt 2G plus, bitte erkundigen Sie sich also vorab immer nach den aktuellen Regelungen.

1. Wanderung an der Mulde, Punsch und Lagerfeuer:

Dank moderner Technik lässt sich ziemlich genau vorhersagen, wann die nächste Regenpause kommt. Die könnte für eine Wanderung genutzt werden – denn schließlich braucht Groß und Klein ja auch mal frische Luft. Die Winterkioske an der Grimmaer Hängebrücke und am Kloster Nimbschen empfangen an den Wochenenden Besucher.

Am besten lässt man das Auto in der Garage und reist mit dem Zug an. Vom Oberen Bahnhof in Grimma erreicht man über die Karl-Marx-Straße den Schwanenteichpark und über das Verlobungsgässchen in zwanzig Minuten die Hängebrücke. Der Mulde-Wanderweg am westlichen Flussufer führt nach Nimbschen, nach einer halben Stunde Fußmarsch sind die Wanderer am Kloster-Hotel.

An der schönen Mulde lässt es sich auch im Winter wandern Quelle: Thomas Kube

Hinter der Kapelle wird es am Lagerfeuer mit Punsch und Bratwurst gemütlich. Entweder man läuft den Weg wieder zurück oder entscheidet sich für eine weitere Etappe über die Freilichtgalerie Schaddel. Bis zum Bahnhof Großbothen sind es dann noch knapp fünf Kilometer. Der Regenschirm sollte sicherheitshalber aber doch eingepackt werden.

2. Wasser, Bewegung und Wärme

Die meisten Schwimmhallen im Leipziger Land haben wieder geöffnet – vielerorts samt Sauna. Mal so richtig schwitzen als Kontrastprogramm zum Schmuddelwetter kann herrlich sein! Wer das Freizeitbad eine Nummer größer bevorzugt, ist im Riff in Bad Lausick richtig.

3. Springen und Klettern

Im Gewerbepark Grimma-Süd lädt ein riesiger Indoor-Sport-und-Spiel-Platz Kinder und Erwachsene ein, sich unabhängig vom Wetter auszupowern. In den Winterferien vom 11. bis 27. Februar täglich von 10 bis 19 Uhr öffnet die Kinderspielwelt mit Piratenbrücke, Spinnennetz und Hotdog-Rampe. Röhrensysteme, Luftkanonen, Rutschen und Trampoline sorgen für Kurzweil. Zudem gibt es einen Hallen-Hochseilgarten (für alle ab 1,30 Meter Körpergröße).

Viele Schwimmhallen und Freizeitbäder haben wieder geöffnet wie hier das Riff in Bad Lausick. Quelle: Jens Paul Taubert

4. Ins kleine Auto steigen

Gleich vor der Grimmaer Kinder- und Freizeithalle brummen die Motoren. Mit über 1100 Meter Innen- und Außenbahn bietet Grimmas Kartcenter eine der größten Kartbahnen in ganz Deutschland, informierte die Stadtverwaltung. Es gibt Einsitzer, Doppelsitzer und mit speziellen Sicherheitsstandards ausgestattete Kinderfahrzeuge, hieß es.

5. Kino und Popcorn

Im Blauen Saal des Kulturhauses Schweizergarten hat der Filmklub Wurzen seine Heimstatt gefunden. In gemütlicher Klubkino-Atmosphäre können hier auch Ferienkinder Filmklassiker genießen. In der ersten Winterferienwoche zum Beispiel am 14. Februar „Jim Knopf und die Wilde 13“ und am 15. Februar „Drachenzähmen leicht gemacht“, los geht es jeweils 14 Uhr. Im Grimmaer Kino sind schon vorher täglich Streifen für Jung und Alt zu sehen.

6. Engel mit Spaziergang an Ratte- und Mausbach

Im Töpfermuseum Kohren-Sahlis ist ab 1. Februar eine Ausstellung über Engel zu sehen. Dass die geflügelten Wesen in vielfältigster Form – gemalt und als Plastik, in Büchern gespiegelt und als Glücksbringer – das Obergeschoss des historischen Fachwerkhauses bevölkern, ist dem Leipziger Sammler und Buchkunst-Freund Wieland Zumpe zu verdanken.

Die Engelausstellung im Töpfermuseum Kohren-Sahlis zeigt unter anderem einen Engel aus Tirol (l.) und einen aus Peru (r.). Quelle: Jens Paul Taubert

Danach bietet sich ein Spaziergang an. Beispielsweise eine kurze Runde hinauf zu den beiden Burgtürmen, der kleine Anstieg wird mit einem schönen Ausblick belohnt. Etwas weiter ist es entlang des Rattebachs nach Terpitz, wo die Wanderer im Elisenhof einkehren können oder entlang des Mausbachs, eine Stärkung gibt es hier im Lindenvorwerk.

7. Flucht-Abenteuer der Vergangenheit

Während der Publikumsmagnet Burg Gnandstein noch in der Winterpause ist, hat Schloss Colditz – ebenfalls überregional bekannt – wieder seine Tore geöffnet. Von 1939 bis 1945 war dort das Kriegsgefangenenlager für alliierte Offiziere. Colditz galt als ausbruchsicher. Die Insassen konnten jedoch das Gegenteil beweisen.

Von ihrem Einfallsreichtum und den zahlreichen Fluchtversuchen erzählt die Ausstellung. Geöffnet ist Sonnabend und Sonntag 10 bis 16 Uhr. Eine Schlossführung ist nur nach Voranmeldung möglichst zwei Tage im voraus und für mindestes vier Personen möglich, wurde mitgeteilt. Kontakt unter Telefon 034381/4 37 77 sowie per E-Mail info@colditz-erleben.com.

Eine Mitarbeiterin öffnet auf diesem Archiv-Bild den Besuchern die Tür des Stasi-Bunkers in Machern. Quelle: Frank Schmidt

8. Stasi-Bunker erkunden

Am 29. und 30. Januar ist das Museum im Stasi-Bunker bei Machern wieder für Besucher geöffnet. Von 13 bis 16 Uhr können Interessierte die Bunkeranlage besichtigen. Außerdem wird die Fotoausstellung der Soziologin und Fotografin Cordia Schlegelmilch „Aufbruch und Erinnerung – Eine fotografische Reise in den Osten Anfang der 1990er Jahre“ präsentiert. Adresse: Lübschützer Teiche, Flurstück 439 in Machern.

9. Geschichten am Kamin

Das Kaminzimmer in Deutschlands einzigem Verlegermuseum Göschenhaus in Grimma ist urgemütlich und lädt zum Verweilen ein – wie vor 200 Jahren. Hier kann man es sich auf den alten Polstersesseln bequem machen und den Geschichten über das Haus und seine prominenten Gäste lauschen. Das Göschenhaus-Team bietet auch eine spezielle Entdeckungsreise für die jüngsten Besucher an. Mehr Infos unter Telefon 03437/91 11 18 sowie per E-Mail goeschenhaus@grimma.de.

Das Schloss Colditz in einer Nachtaufnahme. Quelle: Schloss Colditz

10. Auf Ostwalds Spuren

Wer von Museen nicht genug bekommen kann, für den empfiehlt sich ein Besuch im Haus Energie im Wilhelm-Ostwald-Park. Dieser Wissenschaftler war seiner Zeit in vielen Bereichen voraus. Sein Leben widmete er sowohl der physikalischen Chemie als auch der Farbforschung, der Energetik und dem Monismus. Geöffnet täglich außer Donnerstag, 10 bis 17 Uhr.

Von Claudia Carell