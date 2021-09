Trebsen

Offensichtlich hatte Trebsen dieser Tage noch Glück im Unglück: Als die Mauer in der Pauschwitzer Straße 34 nach Starkregen abging (die LVZ berichtete), waren Passanten nicht weit. „Ich hatte noch gesehen, wie eine Frau unterhalb des Hauses entsetzt die Hände überm Kopf zusammengeschlagen hatte“, erinnert sich Jana Fromm. Sie wolle sich gar nicht ausmalen, was alles hätte passieren können.

Familie Fromm wohnt erst seit gut einem Jahr in dem erhöht stehenden Haus. Das Problem mit der altersschwachen Bruchsteinmauer sei bereits seit längerem bekannt gewesen, sagt sie der LVZ und setzt noch einen drauf: „Im Prinzip war es ein Abgang mit Ansage.“ Nach jedem Regen sei Sand heraus gespült worden, und es habe bereits gerieselt. Dennoch entschied sich die Familie für den Kauf.

Kein gemeinsames Vorgehen

Schon vorm Absturz habe man mit der Stadt in Kontakt gestanden, sich jedoch nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen können, sagen die Fromms. Das Problem: Unter Verweis auf den Auszug aus dem Liegenschaftskataster sagt die Familie, die Mauer sei städtisch. Die Stadt argumentiert, die Stützmauer halte lediglich das höherliegende Grundstück fest und sei daher „wesentlicher Bestandteil“ des selbigen.

Dies gelte unabhängig davon, ob die Mauer auf oder hinter der Grundstücksgrenze errichtet wurde, lässt das Rathaus die Fromms nun schriftlich wissen. Die Familie wird aufgefordert, die Sicherheit der Stützmauer „unverzüglich wieder herzustellen“. Die Stadt Trebsen könne der Familie die dadurch entstehenden Kosten nicht abnehmen. „Für Ihr Grundstück sind Sie selbst verantwortlich.“

Anwohner bieten Hilfe an

Starker Tobak für Jana Fromm, deren Mann sich derzeit im Bundeswehr-Auslandseinsatz befindet. Einziger Trost: Anwohner und Nachbarn hätten Hilfe angeboten. Sie seien bereit, Mutter und Kind bei sich aufzunehmen, sollte sich herausstellen, dass auch das Wohnhaus instabil sei. Doch bisher gebe es dafür keine Hinweise. Dennoch laufe eine diesbezügliche Prüfung weiter.

In jener Nacht vor gut einer Woche arbeiteten Feuerwehr und THW bis in die Morgenstunden hinein an der provisorischen Sicherung des Abhanges. Seitdem ist die Pauschwitzer Straße für den Verkehr gesperrt – nur Anlieger dürfen passieren. Riesige Sandsäcke schützen den augenscheinlich noch intakten Teil der bis zu vier Meter hohen Mauer. Wird das reichen, wenn das nächste Unwetter kommt?

Baustelle gilt als heikel

Da die Mauer um die Ecke geht, sei derzeit auch das Grundstück der Nachbarn nur einschränkbar nutzbar, sagt Frau Fromm. Sie selbst müsse darauf achten, dass ihr Kind den Bereich oberhalb der Absturzstelle nicht betritt. Die eigenen Finanzen böten keinen unendlichen Spielraum. Zwar habe sie Firmen kontaktiert, doch niemand habe ein konkretes Angebot abgegeben. Die Baustelle sei äußerst heikel.

Eben deshalb habe die Familie im Vorfeld ihre Bereitschaft erklärt, sich mit der Stadt zu arrangieren. „Doch wenn sich der Bürgermeister nun auf den Standpunkt zurück zieht, wir alleine wären zuständig, mache ich vorerst gar nichts, sondern lasse die Sache juristisch prüfen“, sagt Jana Fromm. Stadtoberhaupt Stefan Müller (CDU): „So lange das in der Prüfung ist, werde ich nichts kommentieren.“

Von Haig Latchinian