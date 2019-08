Grimma

Ob Großbritanniens Queen Elisabeth II., Silvia, Königin von Schweden, oder der damalige tschechische Präsident Václav Havel – von fast allen gekrönten und ungekrönten Staatsoberhäuptern Europas kann er persönliche Einladungen vorweisen. Jerzy Ryszard Chrabecki (75) ist der Gründer und Präsident des in Österreich ansässigen europaweiten Vereins, der sportliche Wettkämpfe für geistig behinderte Menschen organisiert.

Chrabecki bringt weltweit Sportler mit Handicap zusammen

Seine von ihm geplanten Staffelläufe sind legendär. Jedes Jahr legen die Teilnehmer in Etappen weit über 1000 Kilometer zurück. Und das nun schon seit 1999. Außer in Weißrussland und Russland rannten die Nimmermüden bereits in sämtlichen Ländern Europas. Im Juli führte die Strecke innerhalb einer Woche vom rumänischen Jasia ins polnische Nidzica. Der Verein IMF (Integrative Meetings of Friends) – eine Erfolgsgeschichte.

Von Gibraltar bis zum Nordkap, von Istanbul bis Island – quer über den ganzen Kontinent beweisen die Sportler, wozu sie trotz Handicap imstande sind. In diesen Tagen gastierte der Tross von Jerzy Ryszard Chrabecki in Grimma. Im dortigen Stadion der Freundschaft wetteiferten 50 Starter aus Polen, Rumänien, Tschechien, Deutschland und der Ukraine im etwas anderen Zehnkampf.

Zur Galerie Jerzy Ryszard Chrabecki macht sich für körperliche Ertüchtigung der Schwächsten stark

Decathlon nennt der Wiener die Ausscheide. Das Programm ist anspruchsvoll: Läufe über 50 und 200 Meter, Torwandschießen, Weit- und Hochsprung, Boccia, Golf, Schlagball, Kugelstoßen und Körbe werfen. Die wichtigste Disziplin ist die Improvisation: „Natürlich kann nicht jeder alles“, sagt Chrabecki. Weil es sein Ehrgeiz ist, dennoch alle in die Wertung zu bringen, steht etwa ein Rollstuhlfahrer selbst beim Hochsprung nicht auf verlorenem Posten: „Ich reiche ihm den Ball, der dann über die Latte geworfen wird.“

Polnischer Vizemeister über die 1500-Meter-Distanz

Chrabecki ist bekannt für sein großes Herz. Der Turnvater der Behinderten hat polnische Wurzeln und war selbst aktiver Leichtathlet. In jungen Jahren startete er etliche Male für die polnische Nationalmannschaft. 1962 wurde er über 1500 Meter Vizemeister seines Landes, ein Jahr später über 800 Meter sogar Polnischer Meister. Im Anschluss an seine sportliche Laufbahn engagierte er sich als Trainer für die Jugend.

Im Stettiner Polytechnikum studierte er Hochseetransport und arbeitete im Hafen. Im Juli 1981, nur wenige Monate vor Verhängung des Kriegsrechts in der Volksrepublik, kehrte Chrabecki von einer Reise nach Österreich nicht mehr heim. Der Flüchtling beantragte Asyl, das ihm am 13. Dezember offiziell gewährt wurde. Zunächst verdiente er sein Geld als einfacher Arbeiter, später wechselte er zur Caritas. In einem kirchlichen Heim begann er, Behinderte für den Sport zu begeistern.

Auch in Grimma, beim mittlerweile 59.(!) Decathlon, bekommt jeder Teilnehmer einen Preis. Bei der großen Siegerehrung darf sich auch der Letzte über eine Medaille freuen. Sich selbst belohnt Chrabecki nach Veranstaltungsende mit einem kleinen Spaziergang durch die Stadt. Grimma ist für den erklärten Europäer etwas ganz besonderes. Hier erblickte er am 15. Januar 1944 das Licht der Welt.

Mutter war Zwangsarbeiterin in Grimmas Rotem Vorwerk

Seine Mutter, die Polin Wladislawa Podpora, ein verarmtes Waisenkind, war als Zwangsarbeiterin in Grimmas Rotem Vorwerk eingesetzt. Im dortigen Landwirtschaftsbetrieb lernte sie ihren späteren Mann, Ignaz, ebenfalls polnischer Zwangsarbeiter, kennen und lieben. Sie war 17, er 20, als Jerzy geboren wurde. Kurz darauf erkrankte der Junge. Weil mit dem Schlimmsten gerechnet werden musste, ließen ihn die Eltern am 13. Februar in der katholischen Kirche „ St. Trinitatis“ taufen.

Die katholische St. Trinitatiskirche in Grimma. Quelle: Thomas Kube

Der Sohn überlebte – auch, weil eine in Grimma durchgeführte Operation erfolgreich verlief. An jene Zeiten erinnert das „Arbeitsbuch für Ausländer“, das seiner Mutter damals ausgestellt wurde, sowie der originale Taufschein. Chrabecki hütet beide Papiere wie seinen Augapfel. Die längst verstorbenen Eltern, die unmittelbar nach Kriegsende mit einem Pferdefuhrwerk heim kehrten, hätten immer gut über die Deutschen gesprochen. Sie bekamen zu essen und zu trinken. Auch für Kleidung sei gesorgt gewesen.

Grimmaer Seume-Halle wird zum Sportcamp

Die Kirche, in der er getauft wurde, steht noch heute. Genauso das Rote Vorwerk. Sogar das Haus, in dem die Polen untergebracht waren, hat der inzwischen in Wien lebende Pensionist besucht. Als er damals noch für die Caritas gearbeitet und geistig Behinderte trainiert hatte, nahm er Kontakt zu Special Olympics auf. Dabei handelt es sich um die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit Handicap. 1992 veranstaltete er seinen ersten Zehnkampf, drei Jahre später reiste er mit den Schützlingen zu Wettbewerben nach Amerika.

In der Grimmaer Seume-Halle übernachteten die Mannschaften. Dort wurde auch gefrühstückt. Mittag- und Abendessen gab es gleich direkt auf dem Sportplatz. In allen Etappenorten kann sich Jerzy Ryszard Chrabecki auf Betreuer und liebe Helfer verlassen. So auch in Grimma. Oberbürgermeister Matthias Berger ließ es sich nicht nehmen, die Spiele zu eröffnen: „Ich wollte dem engagierten älteren Herrn ganz bewusst Danke sagen. Sein Einsatz zeigt, dass trotz schmerzhafter Geschichte eine Versöhnung möglich ist – noch dazu in Grimma, mitten in Europa.“

Von Haig Latchinian