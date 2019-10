Grimma muss Hinterlassenschaft bei Kaditzsch sichern

Grimma

Die Gefahr durch Hinterlassenschaften einer Recycling-Firma nahe Kaditzsch treibt weiterhin die Bewohner des Grimmer Ortsteiles um. Nachdem der Ortschaftsrat die Missstände öffentlich gemacht hatte, reagiert nun das Landratsamt. Nach jahrelangen Bemühungen um ein klärendes Gespräch mit der Behörde soll es nun noch in diesem Jahr stattfinden.

Ortschaftsrat weiterhin in Sorge

Die Sorge des Ortschaftsrates bleibt, dass auf dem etwa 4 000 Quadratmeter großen Gelände einer ehemaligen Kompostieranlage ein Abenteuerspielplatz für Kinder werden könnte. Das auch mit Blick auf das Unglück von Bad Lausick, wo unlängst ein Kind ums Leben gekommen war. Konkret gehe es um zwei Sickerwasserbehälter, deren Inhalt überzulaufen drohen und zur Gefahr für die Umwelt werden könnte. Zudem gibt es Lücken in der Einzäunung, die einen relativ ungehinderten Zugang zum Gelände ermöglichen.

Der Standort befindet sich an diesem Abzweig zwischen Neunitz im Norden und Kaditzsch. Quelle: Google Earth / Frank Schmidt

Richtig sei, so Landkreis-Sprecherin Brigitte Laux, dass es sich bei dem Gelände um eine ehemalige Kompostieranlage der Firma Umwelt- und Recycling Dienstleistungs GmbH (URD) handelt, die jedoch Insolvenz angemeldet hat und sich aktuell in der Liquidation befindet. „Der in den Kompostieranlagen lagernde Klärschlammkompost konnte daher nicht beräumt werden“, teilt die Behördensprecherin mit. Was die zwei Sickerwasserbehälter angehe, befindet sich laut Umweltamt kein Klärschlamm, sondern durchgesickertes Niederschlagwasser aus benachbarten Silokammern.

Keine akute Gefahr für die Umwelt

„Der Wasserstand in den Behältern ist seit mehreren Jahren unverändert. Das lässt darauf schließen, dass kein Zufluss aus den Silokammern erfolgt. Die Behälter bilden ein geschlossenes System und haben keinen Überlauf. Damit ist direktes Versickern in den Untergrund nach unserem Kenntnisstand nicht gegeben. Weil aber die Fahrflächen vollständig versiegelt sind, bleibt im Bereich der Behälter und vor den Silokammern das Wasser bei starken Niederschlägen stehen und verdunstet dann regelmäßig. Hinweise, die auf einen Austritt von Oberflächenwasser aus der Anlage schließen lassen, konnten bislang nicht festgestellt werden“, heißt es in einer Erklärung aus dem Umweltamt. Und: „In regelmäßigen Abständen wird das Behälterwasser untersucht. Die letzte Beprobung aus dem Jahr 2017 zeigt, dass die Schadstoffgehalte des Behälterwassers in Kaditzsch unauffällig und weiter rückläufig sind.“

Laut Umweltamt im LRA geht von diesen beiden Sickerwasserbehältern keine Gefahr für die Umwelt aus. Quelle: Google Earth / Frank Schmidt

Abwasser muss professionell entsorgt und gereinigt werden

Allerdings wird eingeräumt, dass die schon vom Ortschaftsrat angesprochenen Werte der Perfluorierten Tensiden (PFT) tatsächlich erhöht seien, ohne dazu jedoch genauere Angaben zu machen. Deshalb könne dieses Abwasser nicht einfach so abgepumpt und auf Felder ausgebrachte werden. Dafür sei eine Entsorgung über eine Kläranlage notwendig.

Außerdem wird informiert, dass vom lagernden Klärschlamm in den Betonsilos „keine akute Gefahr für das Schutzgut Boden ausgehe. Das Sickerwasser ist in seiner Qualität unauffällig und eine mögliche Grundwassergefährdung erscheint als gering, sodass die Situation beobachtet wird, aber derzeit keine Maßnahmen getroffen werden müssen.“ Ungeachtet dessen werde das vom Ortschaftsrat erwartete Gespräch mit Vertretern des Umweltamtes noch in diesem Jahr stattfinden, teilte die Behörde mit.

LRA sieht Stadt Grimma in der Pflicht

Steht noch aus, wie die Verkehrssicherungspflicht zu klären sei. „Dafür steht die zuständige Ortspolizeibehörde in der Pflicht“, sagt Laux. Das wäre die Stadt Grimma, die vom LRA über die mangelhafte Sicherheit auf dem Grundstück informiert und auf ihre Verpflichtung hingewiesen worden sei. In der Tat räumt Stadtsprecher Sebastian Bachran auf LVZ-Nachfrage die städtische Verantwortung ein und sagt eine unverzügliche Klärung zu. „Das Ordnungsamt ist mit dem Grundstückseigner und dem Insolvenzverwalter im Gespräch. Inzwischen sind wir selbst zur Sicherung des Geländes aktiv geworden und werden das dem Eigentümer in Rechnung stellen“, sagt Bachran.

Von Frank Schmidt