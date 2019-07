Grimma

Die Grimmaer Seume-Sporthalle am Prophetenberg steht jetzt in der zweiten Ferienwoche wieder voll im Zeichen des alljährlichen New-Release-Basketballcamps. Bereits das siebte Jahr hat die Aktion Jugendschutz Sachsen um ihren Cheforganisator und Referenten Uwe Killisch dieses sportliche Event auf die Beine gestellt.

Finanzierung für Grimmaer Camp wackelt

Dabei waren die Vorzeichen diesmal schwieriger. Nachdem sich Bund und Land über die Förderprogramme uneins waren, fiel die finanzielle Unterstützung dieses Jahr komplett aus. Deshalb mussten örtliche Sponsoren gefunden werden: Der Landkreis Leipzig, die Sparkasse Muldental und der Versorger EnviaM sprangen in die Bresche und steuerten die nötige Unterstützung bei, damit auch dieses Jahr die Basketbälle wieder ihren Weg in die Körbe finden konnten.

Spaß an der Sportart und Teamgeist im Fokus

Doch der Sport ist nicht das oberste Ziel dieser Veranstaltung. Denn die Organisation New Release, übrigens 1970 in Los Angeles gegründet, will sportlichen Ehrgeiz und christliche Werte gleichzeitig vermitteln. Soll heißen: Die Teilnehmer der Camps sollen zwar Spaß an der Ballsportart finden, aber noch wichtiger ist das Teamwork. Sprich: das gemeinsame Erreichen von Zielen. In Grimma wird dabei aber keinem der 25 Teilnehmer der Glauben aufgedrückt.

25 jungen Menschen aus dem gesamten Landkreis

Die jungen Sportler sind übrigens zwischen elf und 18 Jahren und kommen aus dem ganzen Umland zu diesem Camp nach Grimma. Trainiert werden sie von jungen US-Boys. Die sind so um die Mitte 20 und besuchen eine Highschool oder ein College in ihrer Heimat. Sie stehen am Anfang einer Basketball-Karriere oder hoffen zumindest darauf und tragen ihren Sport für die Organisation News Release Basketball in die Welt.

Derlei Camps veranstalten sie mittlerweile in vielen Ländern Europas. Den Kontakt zu der in Colorado sitzenden Organisation, die den Basketball in der Welt bekannter machen möchte, hatte Uwe Killisch im Jahr 2013 geknüpft. Seitdem kommen deren Basketball-Profis auch nach Grimma. Ihre Reise müssen sie selbst finanzieren, erhalten hier aber freie Unterkunft und ein Honorar.

Englisch-Kenntnisse im Training und im Alltag abrufen

„Für uns ist wichtig, bei den Jugendlichen das Selbstwertgefühl und die Teamfähigkeit zu stärken“, erläutert Killisch. „Im Basketball könne man nicht allein gewinnen, da muss man im Team agieren“.

Nicht zuletzt müssen die Teilnehmer ihre Englisch-Kenntnisse abrufen, auch wenn immer ein Dolmetscher vor Ort ist.

Trainer John Gilliland sieht es ähnlich:„Um im Spiel erfolgreich zu sein, reicht sportliche Leistung nicht aus. Die Spieler müssen ein Team sein, aufeinander eingehen. Sie lernen auf dem Feld Dinge, die im Leben auch abseits des Sports wichtig sind.“

Übernachtung in der Seume-Halle

Deshalb leben die Kinder und Jugendlichen die ganze Woche mit ihren Trainern und Betreuern auf engstem Raum. Sie trainieren nicht nur gemeinsam, sie übernachten auch im gleichen Gebäude und nehmen alle Mahlzeiten in der Gruppe ein. Auch wenn das nicht immer einfach ist, aber es schweißt eben zusammen.

Von Thomas Kube