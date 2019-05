Grimma/Erfurt

Erfolgreiche Bilanz in Erfurt: Drei Tanzklassen der Musikschule Muldental nahmen unlängst unter Leitung der Tanzpädagogin Burga Seifert am nationalen Wettbewerb „Dance Dimensions 2019“ teil. Wie die Einrichtung mitteilte, stellten sich vierzig Top-Gruppen in vier verschiedenen Kategorien den Juroren.

Zwei Muldentaler Klassen im Finale

Allein zwei der drei Muldentaler Klassen erreichten das Finale. Die Kinder im Alter von acht bis neun Jahren der Tanzklasse zwei und somit die jüngsten Teilnahmen am Vergleich errangen den zweiten Platz. „An dieser Stelle unseren Glückwunsch für die hervorragende Leistung“, so Seifert. Darüber hinaus belegten die Tanzklassen fünf und vier bei diesem anspruchsvollen Wettbewerb den fünften und sechsten Platz – „ebenfalls eine tolle Leistung“.

Von LVZ