Ukraine-Hilfe: Möbelfundus Grimma stoppt Annahme von Spenden

Grimma

Derzeit ist der Möbelfundus am Grimmaer Prophetenberg ausreichend gefüllt. Weitere Spendenwillige hinsichtlich der Ukraine-Hilfe stehen in der Warteschlage. „Aus diesem Grund haben wir für den Standort vorerst einen Spendenstopp beschlossen“, informiert Christian Kamprad, Geschäftsführer des Bildungs- und Sozialwerkes Muldental (BSW). Sollten sich in nächster Zeit weitere Bedarfe ergeben, würde erneut zu Spenden aufgerufen. Das BSW betreibt den Möbelfundus.

Binnen drei Wochen 20 Wohnungen in Grimma hergerichtet

Binnen drei Wochen konnten dank der zahlreichen Spenden und sehr engagierter Menschen in Grimma 20 Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge eingerichtet werden, teilt das BSW weiter mit.

Der Möbelfundus hatte wegen des Spendenandrangs für den normalen Publikumsverkehr in letzter Zeit geschlossen. Ab dem 4. April ist der Verkauf nun wieder zu den gewohnten Zeiten – Montag bis Freitag von 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr – geöffnet.

Von LVZ