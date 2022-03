Prophetenberg - Ukraine-Hilfe: So läuft es in der Spendenzentrale in Grimma

Möbelfundus und Kleiderkammer des Bildungs- und Sozialwerkes sind in Grimma zur Spendenzentrale für ukrainische Flüchtlinge geworden. Hier geht es jetzt zu wie im Taubenschlag. Was sollten Spendenwillige beachten?