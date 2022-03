Ukraine-Hilfe in Grimma: Riesen Andrang beim Möbelfundus hat Folgen

Grimma

Seit der Ankündigung, dass in Grimma Möbelfundus nebst Kleiderkammer am Prophetenberg 7 als Spendenzentrale für ukrainische Flüchtlinge gilt, reißt der Zustrom an Möbel- und Kleiderspenden nicht ab. Von Früh bis Spät seien die freiwilligen ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen am Telefon, per E-Mail und WhatsApp und vor Ort am Prophetenberg eingespannt, um die Anfragen zu bearbeiten, heißt es in einer Mitteilung des Bildungs- und Sozialwerkes Muldental (BSW), dem Betreiber der Einrichtung.

14 Tage lang kein normalen Betrieb möglich

„Auf Grund des anhaltend hohen Andrangs müssen wir unsere Kapazitäten gut bündeln, um unsere Mitarbeitenden zu schonen“, informiert BSW-Geschäftsführer Christian Kamprad. Deshalb habe der Träger beschlossen, den Möbelfundus ab Montag, den 21. März, 14 Tage lang für den normalen Betrieb beziehungsweise Kundenverkehr zu schließen. Ab dem 4. April seien die Kolleginnen und Kollegen wieder zu den gewohnten Zeiten für Kundinnen und Kunden da. Wichtig: Möbelspenden werden in dieser Zeit weiterhin entgegengenommen.

Lesen Sie auch:

So läuft es in der Spendenzentrale in Grimma.

Einrichtungsleiterin Katrin Ganßauge berichtet, dass es zum Beispiel allein am Montag 200 Anfragen zu bewältigen gab. „Alle packen mit an und sind ununterbrochen dabei, verschiedenste Einrichtungsgegenstände anzunehmen, zu sortieren und in den Wohnungen zu verteilen.“ Von frisch bezogenen Betten über Kochtöpfe bis hin zur Vase auf dem Couchtisch würden die Wohnungen für die Flüchtlinge eine persönliche Ausstattung erhalten.

Von LVZ