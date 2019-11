Grimma/Großbardau

Mittlerweile ist die letzte Mauer des einstiges Bauernhofes an der viel befahrenen Hauptstraße in Großbardau gefallen. Seit Mitte Oktober ist die Abbruchfirma dabei, das als Neumanns Gut bekannte Gehöft platt zu machen. Das Bild hatte sich zuletzt Tag für Tag geändert. Wie berichtet, hatte die Stadt Grimma das ruinöse Gebäudeensemble im vorigen Jahr bei einer Zwangsversteigerung für 11.500 Euro erworben und lässt es nun abreißen. Dafür sind 100.000 Euro veranschlagt.

Fläche bleibt zunächst eine Brache im Dorf

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) stellte jetzt gegenüber der LVZ klar, dass es vorerst beim Abbruch bleibt. Die Fläche in der Dorfmitte werde vorerst nicht angefasst und aufgewertet. Wie sie einmal gestaltet wird, sei derzeit noch Zukunftsmusik. Auch Parkplätze für die Erzieherinnen der neuen Kita „Parthenzwerge“ werden nicht, wie zunächst vorgesehen, nach dem Abriss angelegt. Die Mitarbeiterinnen der im September eingeweihten Kita dürfen ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz der benachbarten Feuerwehr abstellen.

Stadt möchte neue Situation der Kreuzung

„Wir wollen dort eine bessere Situation für die Kreuzung“, nennt der Rathauschef den Grund für die Zurückhaltung. An der Stelle kreuzen sich die Staatsstraße 11 und die nach Borna beziehungsweise Großbothen führende Kreisstraße. Aus städtischer Sicht wäre ein Kreisverkehr ideal, erläutert Berger. Auf jeden Fall aber wolle die Kommune die quer verlaufende Straße, in der sich momentan auch eine Bushaltestelle befindet, schließen und damit den Verkehr vom Kindergarten fern halten.

Stadt wartet auf Ausbau der Staatsstraße

Insofern wartet die Stadt Grimma sehnlichst auf die längst versprochene Neugestaltung der Staatsstraße von Grimma nach Großbardau und die Sanierung der Verkehrsader auch in der Ortslage. Erst wenn hierüber Klarheit herrscht und die Planungen in Sack und Tüten sind – auch für den Kreuzungsbereich – will Grimma die durch den Abriss entstandene Freifläche angehen. „Solange wir nicht wissen, wie und wann die Straße gebaut wird, werden wir nichts tun“, bekräftigt Berger.

Neumanns Gut in Großbardau ist inzwischen dem Erdboden gleichgemacht. Die Fläche bleibt zunächst eine Brache. Quelle: Frank Prenzel

Der S-11-Ausbau war laut Berger schon einmal für 2016 avisiert. Doch ein Baubeginn steht nach wie vor in den Sternen. Im August hatte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) auf LVZ-Anfrage wissen lassen, dass am 1. April dieses Jahres der Vorentwurf genehmigt wurde und im ersten Halbjahr 2020 der Antrag auf Planfeststellung eingereicht werden soll. Die Verfahrensdauer sei abhängig vom Inhalt und Umfang der Einwendungen, die zur Planung vorgebracht werden, hieß es. Das Lasuv möchte die S 11 grundhaft erneuern und dabei auch die Defizite der jetzt kurvigen und hügeligen Linienführung beseitigen. Ein Radweg entlang der Straße ist Bestandteil des Vorhabens.

Weitere Verzögerung durch Lauterbach-Sperrung befürchtet

Mit der jetzt angekündigten Sperrung in Lauterbach befürchtet Grimmas Oberbürgermeister aber eine weitere Verzögerung der S-11-Erneuerung auf Großbardauer Flur. Denn die Umleitung für den Großteil des Verkehrs, darunter alle Laster, führt über Bad Lausick und Großbardau. Das Lasuv hatte angekündigt, dass die Sperrung in Lauterbach ab Januar 2020 greift. Die wichtige Verkehrsachse S 49, die durch den Ort führt, wird damit auf unbestimmte Zeit gekappt. Grund sind die Stützwände der einstigen Kiesgruben in Lauterbach, die eine Standsicherheit der Straße nicht mehr zulassen. Für den komplizierten Ausbau der S 49 in Lauterbach spricht das Lasuv von einem „zeitaufwendigen Planfeststellungsverfahren“.

Grimmas Oberbürgermeister Berger fühlt sich damit weiter ausgebremst. Denn so lange der Umleitungsverkehr über Großbardau geführt wird, kann hier die S 11 nicht angefasst werden. Aus seiner Sicht dürfte so eine weitere Verzögerung für den Bau der Grimma-Großbardau-Verbindung und den dringend benötigten Radweg eintreten. „Wir werden vor vollende Tatsachen gestellt“, moniert der Rathauschef und will die Vorstellungen des Lasuv nicht unwidersprochen hinnehmen.

Von Frank Prenzel