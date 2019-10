Umstrittene Bushaltestelle am Pomßener Brauteich verschwindet

Parthenstein/Pomßen

Die umstrittene Bushaltestelle am Pomßener Schloss wird es nur noch bis zum Jahresende geben. In seiner jüngsten Sitzung lehnte es der Gemeinderat Parthenstein mehrheitlich ab, die bis zum 31. Dezember laufende Genehmigung für das Provisorium zu verlängern. Regionalbus Leipzig bedauert die Entscheidung.

„Die Schleife am Brauteich ist einfach zu eng“, erklärt Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos) und nennt einige Argumente, die den Rat zu seinem Entschluss bewegten. Wegen des zu geringen Radius’ würden Busse den Gehweg zerfahren. Stehen zu viele Autos vorm Bäckerladen, könnten die Busse nicht in die Schleife einbiegen, was zu Staus auf der Hauptstraße, der S 38, führe.

Die Busse kommen nicht rum. Am Brauteich ist der Kurvenradius für die Fahrzeuge zu klein. Quelle: Thomas Kube

Parkplätze drohen wegzufallen

Insgesamt werde die Beeinträchtigung des Dorfkerns durch die vielen Busse als störend empfunden. Und müsste die Haltestelle, die im August 2017 im Rahmen des Projekts Muldental in Fahrt als Interimslösung eingerichtet wurde, normgerecht ausgebaut werden, würden Pendlerparkplätze am Schloss wegfallen.

Gemeinde reichen ausgebaute Haltestellen

Neben der kaum genutzten Haltestelle am Mühlteich existieren zwei Stopps mit Wartehäuschen in der Haupt- und in der Schulstraße. „Die Haltestelle in der Hauptstraße wurde vergangenes Jahr nach neuestem Standard behindertengerecht ausgebaut“, erinnert der Bürgermeister. „Und auch bei der in der Schulstraße ist genügend Sicherheit gegeben, weil es sich um eine Einbahnstraße handelt, die für Lastwagen gesperrt ist. Der Weg dorthin führt über eine Ampel an der Hauptstraße.“ Aus Sicht des Gemeinderats, so Kretschel, könnten den Fahrgästen „die paar Schritte mehr“ zugemutet werden.

Die Haltestelle in der Schulstraße, rund 200 Meter von jener am Brauteich entfernt. Laut Gemeinde könnte sie von Linie 690 angefahren werden. Doch das lehnt Regionalbus Leipzig ab. Quelle: Thomas Kube

Für den Bürgermeister ergibt sich eine einfache Alternative. Die Runde über die Schulstraße sei nicht wesentlich größer als die am Brauteich. Deshalb solle Regionalbus Leipzig die Fahrpläne so abändern, dass die Linie 690 zwischen Grimma und Leipzig statt den Brauteich die Schulstraße ansteuert. Doch das lehnt das Transportunternehmen ab.

Regionalbus lehnt Schulstraßenschleife ab

Für Prokuristin Sandra Jost ist die Differenz zu groß. „Die Schulstraße bedeutet einen zu weiten Umweg, den gibt die Fahrzeit nicht her. Dann könnten wir die Anschlüsse beim Umsteigen nicht mehr gewährleisten“, erklärt sie und gibt weiter zu bedenken: „Außerdem hätten die anderen Passagiere ohne Not eine längere Fahrzeit.“ Deshalb stehe fest: Verschwindet die Haltestelle am Brauteich, bedient Linie 690 nur noch die Haltestelle Hauptstraße.

Das Votum der gewählten Gemeindevertreter müsse Regionalbus Leipzig respektieren. „Schade, wie es ausfiel“, meint Jost. „Am Brauteich hatten wir eine geschützte Zu- und Ausstiegslage, die wir an vielen anderen Orten nicht gewährleisten können. Dort wird von uns genau das gefordert, was wir hier aufgeben müssen.“

Konkrete Zahlen zu Haltestellen

Inzwischen liegen konkrete Zahlen über die Nutzung der Pomßener Bushaltestellen von montags bis freitags vor. Demnach wurde laut Busbetrieb jene am Brauteich mit der Einführung von Muldental in Fahrt sehr schnell angenommen. Vergangenes Jahr stiegen dort täglich 29 Passagiere ein, – inklusive der Schulkinder. Macht bei 36 Bussen am Tag im Schnitt 0,8 Personen pro Bus.

Die Haltestelle am Brauteich. Sie soll trotz relativ guter Frequentierung wegfallen. Quelle: Thomas Kube

In der Hauptstraße, auf der ebenfalls Linie 690 unterwegs ist, wurden zehn Zustiege registriert. Das ergibt 0,26 Menschen pro Bus. Die Schulstraße frequentieren an Schultagen täglich acht Busse der Linie 645 zwischen Naunhof und Großsteinberg, die sechs Personen betreten. Das sind 0,75 Passagiere pro Bus, womit sich ein ähnliches Verhältnis wie am Brauteich ergibt.

Kretschel stellt Busprojekt in Frage

Für Bürgermeister Kretschel belegen die Zahlen, was er schon immer angenommen hat. „Das Kosten-Nutzen-Verhältnis von Muldental in Fahrt ist unstimmig“, kritisiert er. „Bei jedem Bus schaue ich automatisch hin, wie er besetzt ist. Mal befinden sich zwei Leute drin, oft ist er leer.“

Von Frank Pfeifer